Pet Shop Boys zapowiadają premierowy album "Nonetheless". Wkrótce przyjadą do Polski

Pet Shop Boys tworzą Neil Tennant i Chris Lowe. Zespół został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako duet odnoszący największe sukcesy w historii brytyjskiej muzyki. Od czasu podpisania kontraktu z Parlophone Records w 1985 roku nagrali 22 hity, które znalazły się w pierwszej dziesiątce europejskich przebojów, a cztery z nich zostały utworami numerem jeden.

Do największych przebojów Pet Shop Boys należą: "West End Girls", "Suburbia", "It's a Sin", "What Have I Done to Deserve This?", "Rent", "Always on My Mind", "Heart", "Domino Dancing" i "Go West".

Duet wydał w sumie 14 albumów studyjnych, z których wszystkie znalazły się w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii i osiągnęły wysokie miejsca na listach przebojów na całym świecie.

Pet Shop Boys w tym roku nie tylko wystąpią na jedynym koncercie w Polsce. Zanim 3 lipca 2024 roku pojawią się w Warszawie (COS Torwar), już 26 kwietnia zaprezentują całkiem premierowy materiał, pt. "Nonetheless". Promuje go singel "Loneliness".

Pet Shop Boys zapowiadają album "Nonetheless". Co wiadomo o krążku?

Składającą się z 10 utworów płytę wyprodukował James Ford, znany ze współpracy z takimi artystami, jak Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz czy Simian Mobile Disco. Materiał powstawał głównie w studiu producenta, w Londynie, z orkiestracjami i chórkami nagranymi w studiu The Church.

Muzyka na "Nonetheless" jest zarówno podnosząca na duchu, jak i refleksyjna. Łączy elektronikę, brzmienie żywych instrumentów i orkiestrowe aranżacje. Melodyjne piosenki stanowiące kwintesencję stylu Pet Shop Boys dopełnione zostały świeżym, otwartym brzmieniem zmierzającym w nowych kierunkach.

"Chcieliśmy, aby ten album był celebracją wyjątkowych i różnorodnych emocji, które czynią nas ludźmi. Od bardziej tanecznych utworów po surowe, przejmujące introspektywne ballady, z pięknymi aranżacjami smyczkowymi, każdy utwór opowiada historię i tworzy ogólną narracji płyty" - opowiadają Pet Shop Boys o swoim procesie twórczym.



"Jesteśmy bardzo podekscytowani wydaniem tego nowego albumu. Wypełniające go 10 utworów dokładnie pokazuje, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jak większość naszej muzyki, tak i ta płyta jest bardzo refleksyjna. Wspaniale było pracować z Jamesem Fordem, który naszym zdaniem wniósł nowe elementy do naszej muzyki. Nasze dema są czasami dość skomplikowane, a James odważył się uczynić nas nieco bardziej minimalnymi. Niemniej aranżacje smyczkowe są bardzo piękne. Niektóre piosenki są bardzo poruszające, ale mamy nadzieję, że wiele z nich podniesie słuchaczy na duchu. To płyta, z której jesteśmy bardzo dumni" - opowiadają muzycy.



"Pet Shop Boys i Parlophone cieszyli się niezwykle udaną i kreatywną współpracą, która trwała prawie 30 lat, więc to niesamowite, że znów do nas wrócili. To jeden z najbardziej innowacyjnych i pomysłowych zespołów pochodzących z Wielkiej Brytanii, a ich nowa muzyka wciąż ewoluuje i przesuwa granice, a oni sami nadal przecierają szlaki. Nie moglibyśmy być szczęśliwsi, mogąc ponownie pracować z nimi na tym nowym i ekscytującym etapie ich kariery. Parlophone z ogromną dumą wita Neila i Chrisa z powrotem w domu" - dodaje Jennifer Ivory z wytwórni Parlophone.

Nowy album będzie dostępny w kilku formatach, w tym w wersji deluxe wzbogaconej o cztery bonusowe utwory - "Heart", "Being Boring", "Always On My Mind" i "It's a Sin".