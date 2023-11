Pet Shop Boys na jedynym koncercie w Polsce! Gdzie zagrają legendy popu? [DATA, BILETY]

Pet Shop Boys na jedynym koncercie w Polsce. Do naszego kraju przyjadą już 3 lipca 2024 roku w ramach trasy "Dreamworld: The Greatest Hits Live".

To pierwsze tournée Pet Shop Boys z największymi hitami, określane jako najbardziej udana w historii zespołu. Koncerty w latach 2022 i 2023 okazały się wielkim sukcesem, a do tego zebrały znakomite recenzje. "The London Evening Standard" opisał występ Pet Shop Boys w London O2 Arena jako "ekscytującą prezentację 40 lat świetności", podczas gdy "The Times" stwierdził, że londyński show był "mądry, stylowy, czasem przejmujący, często ekscytujący". Z kolei "The Telegraph" wyraził się o koncercie jako o "eleganckiej, nostalgicznej uczcie", a "Metro" podsumowało, że było to "niezwykle radosne świętowanie".

Pet Shop Boys tworzą Neil Tennant i Chris Lowe. Zespół został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako duet odnoszący największe sukcesy w historii brytyjskiej muzyki. Od czasu podpisania kontraktu z Parlophone Records w 1985 roku nagrali 22 hity, które znalazły się w pierwszej dziesiątce europejskich przebojów, a cztery z nich zostały utworami numerem jeden.

Do największych przebojów Pet Shop Boys należą: "West End Girls", "Suburbia", "It's a Sin", "What Have I Done to Deserve This?", "Rent", "Always on My Mind", "Heart", "Domino Dancing" i "Go West".

Duet wydał w sumie 14 albumów studyjnych, z których wszystkie znalazły się w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii i osiągnęły wysokie miejsca na listach przebojów na całym świecie.

W ostatnich latach zespół Pet Shop Boys był gwiazdą wielu największych festiwali na świecie, w tym Roskilde, Corona Capital Mexico City, Electric Picnic Ireland, Sonar Barcelona, Primavera Barcelona, Way Out West Sweden, BBC Radio 2 Live in Hyde Park. W 2022 roku duet wystąpił przed ogromną publicznością na scenie festiwalu w Glastonbury, na której wcześniej prezentował się w 2010 roku.

Jako autorzy, producenci i twórcy remiksów, Neil i Chris współpracowali z szerokim gronem artystów, takich jak: Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Blur, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers, Girls Aloud, Paul Weller i Noel Gallagher.

Koncert Pet Shop Boys odbędzie się 3 lipca 2024 roku w COS Torwar w Warszawie. Bilety na wydarzenie będą dostępne w przedsprzedaży dla zarejestrowanych użytkowników platformy Bilet Serwis już 22 listopada o godzinie 10:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się równo dobę później na stronie internetowej bileterii.

