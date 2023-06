Zespół Pet Shop Boys tworzą wokalista Neil Tennant i grający na klawiszach Chris Lowe. Ten pierwszy dokonał coming outu w 1994 r., choć swoje życie prywatne utrzymuje w tajemnicy. Jeszcze mniej wiadomo o drugim z muzyków, którego wizerunek polega na byciu "cichym Chrisem, który jest dwa kroki za śpiewającym Neilem".

Neil Tennant podkreśla, że teksty jego piosenek nie są gejowskie, wręcz w wielu z nich używa języka neutralnego płciowo.

Od czasu do czasu wokalista zabiera głos na temat ruchu LGBT+, a utwory duetu zyskały status homoseksualnych hymnów ( posłuchaj! ).

Instagramowy profil grupy śledzi ponad 300 tysięcy fanów. Pojawiają się tam przede wszystkim informacje o koncertach, teledyskach i nowych wydawnictwach duetu.



Tym razem zespół opublikował zdjęcie z Parady Równości w Warszawie, która odbyła się w sobotę.

"Gratulacje dla wszystkich, którzy uczestniczyli dziś w wielkim marszu równości w Warszawie, Polsce, kraju z rządem wrogim prawom społeczności LGBTQ" - czytamy.

W komentarzach pojawiły się podziękowania z Polski za okazane wsparcie.



Zespół właśnie wypuścił składankę "SMASH - The Singles 1985-2020" zawierającą 55 piosenek z 35 lat imponującej kariery - od nagrań z "Please" (1986) do ostatniego albumu "Hotspot" z 2020 r.

Obecnie duet promuje kompilację podczas trasy "Dreamworld: The Greatest Hits Live", a wiosną rozpoczęły się prace nad nowym materiałem studyjnym razem z producentem Jamesem Fordem (Simian Mobile Disco, The Last Shadow Puppets).