Grający na basie Leszek Biolik towarzyszył Grzegorzowi Ciechowskiemu od końca lat 80. - początkowo podczas koncertów jego Obywatela GC (wziął też udział w nagraniu piosenki "Tobie wybaczam"), a w 1991 r. pojawił się w składzie reaktywowanej wówczas Republiki . Razem z wokalistą pracował nad debiutem Justyny Steczkowskiej , projektem Grzegorz z Ciechowa (pamiętne "Pieją kury pieją") czy muzyką do filmu "Moja Angelika".

Od śmierci Ciechowskiego w grudniu 2001 r. muzyk wielokrotnie dawał się poznać w roli kustosza muzycznej pamięci swojego przyjaciela. Na koncie ma choćby projekt Nowe Sytuacje, który w 2014 r. przypomniał materiał z pierwszej płyty Republiki o tym właśnie tytule. U boku Biolika pojawili się wówczas w roli wokalistów Tymon Tymański , Piotr Rogucki i zmarły w kwietniu 2022 r. Jacek "Budyń" Szymkiewicz (a później Jacek Bończyk, który razem z gitarzystą Republiki Zbigniewem Krzywańskim tworzył duet Depresjoniści , nazywany tak od tytułu ich wspólnej płyty).

Biolik postanowił przypomnieć ten projekt w nieco zmienionej formule jako "Obywatele Republiki". Cel jest ten sam - pokazanie, że twórczość Ciechowskiego i Republiki wciąż jest żywa, wciąż ma w sobie moc, mimo ponad 20 lat od śmierci niezapomnianego lidera. Inauguracja odbyła się w połowie października 2022 r. w Poznaniu, a wtorkowy koncert w ICE Kraków był rozpoczęciem tegorocznej trasy, która ma objąć kolejne cztery miasta. "Stęskniliśmy się za tymi piosenkami" - nie ukrywał ze sceny Leszek Biolik.



W Krakowie w roli gości specjalnych wystąpili Renata Przemyk , Piotr Rogucki, Julia Pietrucha i Michał Wiraszko. Ten ostatnio, frontman poznańskiej grupy Muchy , awaryjnie przejął dodatkowo obowiązki Błażeja Króla , któremu choroba nie pozwoliła na udział w wydarzeniu.

"Nadchodzące koncerty 'Obywatele Republiki' ważą dla mnie więcej niż tylko 'występy gościnne'. Mam nadzieję, że to widać! To ogromny przywilej, nauka, przygoda, pewien hołd i szansa napisania - przynajmniej we własnej głowie i na prywatne potrzeby stawania się człowiekiem - potrzebnego rozdziału w życiu" - podkreślał Wiraszko na Facebooku.

Formuła nie jest jakoś skomplikowana - na scenie Biolik i jego zespół Elements składający się z wytrawnych instrumentalistów (m.in. gitarzysta Maciej Gładysz pamiętany choćby z Wilków , śpiewająca znakomite chórki Lena Romul ), a przy mikrofonie zmieniają się kolejni goście wykonujący największe klasyki Republiki i Ciechowskiego.

Zdjęcie Obywatele Republiki z publicznością w ICE Kraków / Robert Wilk / INTERIA.PL

Show kradnie jednak akustyczny przerywnik (raptem trzy utwory) w postaci występu projektu Czarno-Białe Ślady w składzie: Zbigniew Krzywański (gitara, wokal), Jacek Bończyk (wokal, gitara) i Jakub Nowak (warr guitar). Od razu zrobiło się ciekawiej, ten duch republikański był wówczas najbardziej słyszalny, a Bończyk swoim sposobem śpiewania kierował też uwagę na teksty, które w przypadku Ciechowskiego zawsze odgrywały niezwykle istotną rolę. Nawet jeśli było to spojrzenie na szerszy kontekst społeczny, to było to bardzo osobiste spojrzenie. Zmysłowe "Tu jestem w niebie" ze słowami "A dotknąć cię / oznacza znów / coś więcej / niż podglądać w niebie Pana Boga", przejmujące "Przeklinam cię za to" ("Był grudzień ciemny / kartkę z twym wyrokiem znalazłem w sieni / tuż przed nowym rokiem / bez telefonów / pisano świadectwo zgonu") i klasyk "Śmierć w bikini" sprawiają, że do tych tekstów chce się wracać, szukać nowych sensów i znaczeń.

Te zachwyty nad triem nie odbierają nic pozostałym muzykom, którzy przecież też wielokrotnie mieli okazję mierzyć się z twórczością Ciechowskiego. W Krakowie moje serce skradły kobiety - Renata Przemyk ("Tak tak - to ja", "Raz na milion lat", kończące właściwą część "Nie pytaj o Polskę" z udziałem pozostałych gości) hipnotyzuje jak zawsze, a Julia Pietrucha ("Zapytaj czy cię kocham", "Telefony", "Odchodząc") przefiltrowała Ciechowskiego przez swoją zmysłową wrażliwość.



Zdjęcie Uczestnicy koncertu "Obywatele Republiki" na scenie ICE Kraków / Robert Wilk / INTERIA.PL

Na wyklaskany bis wrócili Piotr Rogucki ("Biała flaga") oraz Michał Wiraszko wsparty przez Jacka Bończyka ("Republika marzeń"). "Podobno / raz na milion / raz na milion świetlnych lat / zdarza się to co spotkało" - śpiewał Cichowski. "Obywatele Republiki" kolejny raz zdarzą się zdecydowanie szybciej - nie przegapcie.

Trasa projektu "Obywatele Republiki":

16.04 - COS Torwar, Warszawa (dodatkowo Sławek Uniatowski)

7.05 - Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

19.05 - Teatr Letni, Szczecin

25.06 - Opera Leśna, Sopot.

Michał Boroń, Kraków