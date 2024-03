Ile zarabia Taylor Swift? Trwająca trasa koncertowa może pobić rekord

Taylor Swift to doskonale znana amerykańska piosenkarka, aktorka i artystka.

Od zwycięstwa w konkursie literackim do ikony muzyki pop. Kim jest Taylor Swift?

Już w czwartej klasie szkoły podstawowej zwyciężyła w krajowym konkursie literackim. Gdy miała 10 lat, zaczęła tworzyć teksty piosenek, a rok później wygrała konkurs talentów. Później pracowała jako modelka dla Abercrombie & Fitch, zaśpiewała również hymn Stanów Zjednoczonych w czasie turnieju tenisowego US Open. Taylor Swift swój pierwszy duży kontrakt z wytwórnią muzyczną podpisała już w wieku 14 lat.

Taylor Swift wydała pierwszy singiel "Tim McGraw" w 2006 roku ( posłuchaj! ). W tym samym roku pojawiła się jej debiutancka płyta "Taylor Swift". Krążek okazał się wielkim hitem. Dlatego dwa lata później artystka nagrała drugi studyjny album. Ten również sprzedawał się świetnie, a do tego zdobył nagrodę Grammy. Sukces Taylor Swift docenił m.in. magazyn "Billboard", który przyznał jej w 2009 roku tytuł wokalistki roku. W sumie Taylor Swift wydała dwanaście albumów studyjnych, które sprzedały się w liczbie ponad 50 milionów kopii.

Skąd pochodzi Taylor Swift? Pracowała na farmie choinek

Taylor Swift urodziła się 13 grudnia 1989 r. w Reading w stanie Pensylwania. Była pierwszym dzieckiem Scotta Kingsleya i Andrei Swift. Jej tata jest doradcą finansowym, mama zajmowała się domem, natomiast babcia była śpiewaczką operową.

Przyszła gwiazda muzyki pop dorastała na farmie choinek w Montgomery w stanie Pensylwania. Wokalistka pracowała wraz ze swoim ojcem, a jej zadaniem było oczyszczanie drzew z gniazd modliszek. Z czasem wraz z rodziną przeniosła się do Wyomissing, gdzie rozpoczęła edukację.

Miłością Taylor Swift są… koty. Bez nich nie wybiera się w trasę koncertową

Taylor Swift uwielbia koty. Artystka ma trzy mruczki - Olivię Benson, Meredith Gray i Benjamina Buttona. Jedną ze swoich pociech gwiazda adoptowała na planie teledysku. Olivia i Meredith są kotami szkockimi zwisłouchymi, z kolei Benajmin jest reprezentantem rasy kotów ragdoll.

Taylor Swift nie rozstaje się ze swoimi ukochanymi kotami nawet na krok. Cała trójka podróżuje razem z nią na koncerty i dzielnie znosi oczekiwanie na swoją panią w hotelowym pokoju. Gwiazda nie ukrywa, że koty są jednym z najważniejszych elementów jej życia.

Ile zarabia Taylor Swift? Oszałamiająca kwota

Taylor Swift w 2019 roku znalazła się na szczycie rankingu najlepiej zarabiających gwiazda według magazynu "Forbes". Wówczas jej przychód wyniósł 185 milionów dolarów. Sukces ten powtórzyła w 2022 r., w którym zarobiła 92 mln dolarów.

Obecnie Taylor Swift występuje w ramach swojej trasy koncertowej "Eras Tour". Podczas trzygodzinnego show przedstawia utwory z różnych okresów swojej dyskografii. Bilety na wszystkie ogłoszone koncerty zostały wyprzedane niemal natychmiast.

Wpływy z biletów, koszulek i płyt sprzedawanych podczas koncertów przynoszą jej około 11-12 mln dolarów za jeden występ. Niewykluczone więc, że Taylor Swift będzie pierwszą artystką, która zarobki ponad miliard dolarów za trasę koncertową.

Gdzie mieszka Taylor Swift?

Lista domów, apartamentów i penthouse'ów, których Taylor Swift jest właścicielką budzi podziw. Artystka posiada nieruchomości w Nashville, Beverly Hills, Nowym Jorku i na Rhode Island. Piosenkarka w 2015 roku kupiła za 25 mln dolarów rezydencję z 1934 roku, która kiedyś należała do legendarnego producenta Samuela Goldwyna, założyciela wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. Willa ma 1000 metrów kwadratowych, siedem sypialni i aż dziesięć łazienek! Wokół domu rozciągają się imponujące ogrody, basen i kort tenisowy.

Taylor Swift w Polsce. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Taylor Swift wystąpi w Polsce w ramach trasy koncertowej "Eras Tour". Zainteresowanie koncertem jest tak duże, że wokalistka pojawi się nie na jednym, a na dwóch występach. Data pierwszego koncertu Taylor Swift, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, została zaplanowana na 2 sierpnia 2024 r. Dzień później, czyli 3 sierpnia 2024 r., Taylor Swift zaśpiewa w tym samym miejscu.

