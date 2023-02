Taylor Swift zarobiła krocie? Zobacz, kto w zeszłym roku sprzedał najwięcej płyt

Wyróżnienie "Global Recording Artist of the Year Award" odzwierciedla m.in. ogromny sukces dziesiątego albumu piosenkarki "Midnights", który został wydany 21 października 2022 roku nakładem Republic Records. Podkreśla także niezwykle silną pozycję Taylor Swift w branży fonograficznej, bowiem dla Amerykanki jest to trzecie wyróżnienie, które otrzymała w dziesięcioletniej historii nagrody.

Po raz pierwszy Swift znalazła się na szczycie zestawienia w 2014 roku, na kolejny sukces zapracowała sobie w 2019 roku. A, gdy nie zdobywała pierwszego miejsca rankingu, zwykle zajmowała pozycję w pierwszej trójce.

Nowy album Taylor Swift i kolejne rekordy

"To wielka przyjemność, że po raz trzeci możemy przyznać tę nagrodę Taylor Swift. To wspaniała artystka, która wciąż ewoluuje, jednocześnie utrzymuje niezwykle silną więź ze swoimi fanami na całym świecie" - przyznała Frances Moore, dyrektor IFPI, w oficjalnym komunikacie.

W wyścigu o podium Swift zostawiła za sobą takich wykonawców, jak: BTS, Drake, Bad Bunny, The Weekend, którzy znaleźli się w pierwszej piątce zestawienia. Na uznanie zasługują także: południowokoreański boysband Seventeen, Stray Kids, Harry Styles, tajwański muzyk Jay Chou i Ed Sheeran, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce rankingu.

"To ekscytujące, że tegoroczne zestawienie odzwierciedla coraz bardziej zróżnicowaną muzykę, z artystami reprezentującymi Amerykę Łacińską, Tajwan, Koreę Południową, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię czy Kanadę" - podsumowała doroczne zestawienie szefowa IFPI.

