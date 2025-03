Ultra Music Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów muzyki elektronicznej. Podczas imprezy trwającej od 28 do 30 marca w Bayfront Park w Miami. Na wielkiej scenie wystąpiły gwiazdy takie jak Skrillex, Gesaffelstein, Four Tet, Steve Aoki czy Martin Garrix . Wydarzenie zostało jednak tymczasowo przerwane ze względu na zagrożenie powodziowe oraz bardzo intenywne ulewy,

Podczas swojego setu, Sonny Moore (Skrillex) zagrał największe przeboje takie jak"Bangarang", "Where Are Ü Now" czy "Scary Monsters And Nice Sprites".