Miesiąc temu lotem błyskawicy światowe media obiegła informacja, że Taylor Swift rozstała się ze swoim długoletnim partnerem, Anglikiem, Joe Alwynem. Najwyraźniej nie musiała długo leczyć złamanego serca, gdyż, jak donosi dziennik "The Sun", Swift jest znów zakochana. Jej nowym obiektem uczuć jest Matty Healy, wokalista brytyjskiej rockowej grupy The 1975. Muzyk, tak jak ona, ma 34 lata.

Gazeta doprecyzowuje, że bynajmniej nie było tak, że wokalistka była przez chwilę w podwójnym związku. Z Alwynem miała się rozstać już w lutym, a z Healym zbliżyła się dopiero później.

Choć Taylor i Matty są na wczesnym etapie relacji, to znają się już od dawna. Po raz pierwszy spotykali się już 10 lat temu, ale krótko - wówczas okoliczności zewnętrzne miały być dla nich niesprzyjające.

"Zarówno Matty, jak i Taylor są od kilku tygodni w trasie koncertowej. Dużo rozmawiają ze sobą przez FaceTime i wysyłają sobie wiele wiadomości. Taylor nie może się doczekać, kiedy znów go zobaczy" - mówi "The Sun" osoba z bliskiego otoczenia Swift. Artyści podobno mają upublicznić swój związek w najbliższy weekend, gdy Taylor będzie koncertować w swoim rodzinnym Nashville.

