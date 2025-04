"Wciąż wiedzą jak grać rocka i bawić" - to jedna z opinii krytyków dotycząca wydanej w październiku 2022 r. ostatniej studyjnej płyty "Rad Wings of Destiny" grupy Ugly Kid Joe.

Ekipa z Kalifornii przypomni swoje największe przeboje na dwóch koncertach w Polsce. Formacja zagra w Warszawie (Klub Progresja, 24 czerwca) i Krakowie (Klub Kwadrat, 25 czerwca). Bilety na występy organizowane przez Live Nation trafiły już do sprzedaży.

Ugly Kid Joe wracają do Polski. Co już wiemy?

Swoją działalność zaczęli jako cover band Black Sabbath, ale szybko stali się jednym z najistotniejszych zespołów na kalifornijskiej scenie muzycznej.

Styl Ugly Kid Joe to połączenie hard rocka, southern, funku, rapu i thrashu. Zadebiutowali w 1991 roku EP-ką "As Ugly As They Wanna Be" i szybko osiągnęli sukces, sprzedając ponad 2 miliony kopii i jednocześnie stając się najlepiej sprzedającą się debiutancką EP-ką na świecie.

Po kilku trasach koncertowych z takimi wykonawcami jak Black Sabbath, Def Leppard, czy Motörhead, Ugly Kid Joe wydali swoją pierwszą płytę, "America's Least Wanted" (1992), która dotychczas dwukrotnie pokryła się platyną w Stanach Zjednoczonych. To z niej pochodzi przebój "Everything About You" oraz cover "Cats in the Cradle" Harry'ego Chapina.

Drugi album zespołu, "Menace to Sobriety" (1995), również spotkał się z pozytywnymi recenzjami na świecie, zdobywając tytuł albumu roku magazynu "Kerrang!". Jednak po problemach z wytwórnią i średnim przyjęciu następnej płyty "Motel California" (1996) Ugly Kid Joe wyruszyli na pożegnalną trasę koncertową i przerwali swoją działalność, z 5 milionami sprzedanych płyt na koncie.

Ugly Kid Joe powrócili w 2011 roku z nową EP-ką zatytułowaną "Stairway to Hell" (tytuły będące parodią klasyków rocka to ich specjalność) i od tamtego czasu nieustannie są w trasie, odwiedzając zarówno ojczyste USA, jak i Australię czy Azję. W 2013 roku zawitali także do Polski, dając koncert na Przystanku Woodstock.

Wizyta w naszym kraju spodobała im się tak bardzo, że potem kilkakrotnie Amerykanie gościli u nas na koncertach klubowych.

Jesienią 2015 r. ukazał się studyjny album "Uglier Than They Used ta Be" dzięki kampanii w jednym z serwisów crowdfundingowych. W nagraniach grupę gościnnie wsparł Phil Campbell, wieloletni gitarzysta Motörhead (w tym w coverze przeboju "Ace of Spades" tej formacji).

Z kolei na "Rad Wings of Destiny" (tytuł to parodia "Sad Wings of Destiny" Judas Priest) znalazła się przeróbka utworu "Lola" z dorobku The Kinks.

