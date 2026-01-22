Tori Amos ujawnia szczegóły nowej płyty. Polka autorką okładkowego zdjęcia

1 maja pojawi się zapowiadana już przez nas płyta "In Times of Dragons" amerykańskiej wokalistki, pianistki i autorki poruszających tekstów Tori Amos. Z tym materiał powróci ona do Polski, gdzie ma liczne grono oddanych i wiernych fanów.

Kobieta o długich, rudych włosach i okularach, ubrana na czarno w skórzaną kurtkę, stoi na ulicy. Jej włosy są rozwiane przez wiatr. W tle widoczne są samochody i fragmenty witryn sklepowych.
Tori Amos ujawniła pierwsze szczegóły nowej płytyRaymond Hall/GC ImagesGetty Images

"Ceniona za wszechstronność, charakteryzująca się niezwykłym kunsztem muzycznym bezkompromisowa artystka i społeczna aktywistka, kontynuuje tradycję opowiadania historii poprzez muzykę. Nowy album to potężna opowieść o przebudzeniu i sile przetrwania, gdy dążenie do wolności spotyka siły, które próbują kontrolować i uciszać" - tak wytwórnia zapowiada płytę "In Times of Dragons" Tori Amos.

18. studyjny album amerykańskiej wokalistki, kompozytorki i pianistki jej własnymi słowami będzie "metaforyczną opowieścią o walce Demokracji z Tyranią, odzwierciedlającą obecne, ohydne, nieprzypadkowe podpalanie demokracji w czasie rzeczywistym przez 'Wierzące w Dyktatora Demoniczne Jaszczurki' ('Dictator believing Lizard Demons') w ich przejęciu Ameryki".

Tori Amos ujawnia szczegóły płyty "In Times of Dragons"

Okładka albumu została starannie wykonana przy użyciu tradycyjnych metod. Pochodząca z Polski fotografka Kasia Woźniak (mieszka w Londynie) pracowała z bezpośrednimi pozytywami na papierze, stosując proces RA-4 i fotografując wszystko klasycznym dużym aparatem.

"Każde zdjęcie było powoli komponowane, fotografowane i wywoływane. Było to magiczne, splatać wizję Tori z moją pracą. Przechodziliśmy od zdjęcia do zdjęcia w intuicyjnym rytmie, dopasowani w każdym ujęciu. Proces stał się pewnego rodzaju rytuałem" - opowiada autorka okładki.

Kobieta o rudych włosach ubrana w długi niebieski płaszcz i spódnicę stoi na tle jasnej ściany, na której cień tworzy kształt smoka. Obok umieszczone są napisy „Tori Amos” oraz „In Times of Dragons”.
Tori Amos na okładce płyty "In Times Of Dragons"Universal Music Polska

Zachwytów nie kryje również sama Tori Amos.

"Praca z Kasią i stylistką Karen Binns nad ożywieniem historii i postaci była naprawdę wzruszającym doświadczeniem. To, jak nasze wspólne pomysły ożywały, pozostanie ze mną na zawsze".

Przypomnijmy, że w ramach europejskiej Tori powróci do Polski. Koncert organizowany przez Live Nation odbędzie się 12 maja w hali COS Torwar w Warszawie. Wokalistce towarzyszą wieloletni współpracownicy - Jon Evans (MD i gitara basowa) oraz Ash Soan (perkusja), a także trzech dodatkowych wokalistów - Liv Gibson, Deni Hlavinka i Hadley Kennary.

Poprzednio Tori Amos w naszym kraju wystąpiła 28 kwietnia 2023 r. w Spodku w Katowicach w ramach promocji płyty "Ocean to Ocean".

W lutym 2025 r. Amerykanka niespodziewanie wypuściła album "The Music of Tori and the Muses", który towarzyszył jej ilustrowanej książce dla dzieci "Tori and the Muses".

