"Ceniona za wszechstronność, charakteryzująca się niezwykłym kunsztem muzycznym bezkompromisowa artystka i społeczna aktywistka, kontynuuje tradycję opowiadania historii poprzez muzykę. Nowy album to potężna opowieść o przebudzeniu i sile przetrwania, gdy dążenie do wolności spotyka siły, które próbują kontrolować i uciszać" - tak wytwórnia zapowiada płytę "In Times of Dragons" Tori Amos.

18. studyjny album amerykańskiej wokalistki, kompozytorki i pianistki jej własnymi słowami będzie "metaforyczną opowieścią o walce Demokracji z Tyranią, odzwierciedlającą obecne, ohydne, nieprzypadkowe podpalanie demokracji w czasie rzeczywistym przez 'Wierzące w Dyktatora Demoniczne Jaszczurki' ('Dictator believing Lizard Demons') w ich przejęciu Ameryki".

Tori Amos ujawnia szczegóły płyty "In Times of Dragons"

Okładka albumu została starannie wykonana przy użyciu tradycyjnych metod. Pochodząca z Polski fotografka Kasia Woźniak (mieszka w Londynie) pracowała z bezpośrednimi pozytywami na papierze, stosując proces RA-4 i fotografując wszystko klasycznym dużym aparatem.

"Każde zdjęcie było powoli komponowane, fotografowane i wywoływane. Było to magiczne, splatać wizję Tori z moją pracą. Przechodziliśmy od zdjęcia do zdjęcia w intuicyjnym rytmie, dopasowani w każdym ujęciu. Proces stał się pewnego rodzaju rytuałem" - opowiada autorka okładki.

Tori Amos na okładce płyty "In Times Of Dragons" Universal Music Polska

Zachwytów nie kryje również sama Tori Amos.

"Praca z Kasią i stylistką Karen Binns nad ożywieniem historii i postaci była naprawdę wzruszającym doświadczeniem. To, jak nasze wspólne pomysły ożywały, pozostanie ze mną na zawsze".

Przypomnijmy, że w ramach europejskiej Tori powróci do Polski. Koncert organizowany przez Live Nation odbędzie się 12 maja w hali COS Torwar w Warszawie. Wokalistce towarzyszą wieloletni współpracownicy - Jon Evans (MD i gitara basowa) oraz Ash Soan (perkusja), a także trzech dodatkowych wokalistów - Liv Gibson, Deni Hlavinka i Hadley Kennary.

Poprzednio Tori Amos w naszym kraju wystąpiła 28 kwietnia 2023 r. w Spodku w Katowicach w ramach promocji płyty "Ocean to Ocean".

W lutym 2025 r. Amerykanka niespodziewanie wypuściła album "The Music of Tori and the Muses", który towarzyszył jej ilustrowanej książce dla dzieci "Tori and the Muses".

„The Voice Senior”: Majka Jeżowska opowiedziała o synu TVP