Moby od ponad trzech dekad prężnie działa w świecie elektroniki i przez wielu nazywany jest legendą tego gatunku. Szacuje się, że sprzedał ponad 20 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. Jego ostatni krążek, zatytułowany "Always Centered at Night", swoją premierę miał w 2024 r.

Hit Moby'ego sprzed lat znów jest na topie! Wszystko przez serial Neflixa

Teraz artysta powraca z kolejnym wydawnictwem w swojej karierze. 23. album Moby'ego będzie nosił tytuł "Future Quiet" i ma ukazać się 20 lutego. Zapowiedzią krążka jest odświeżona wersja utworu "When It's Cold I'd Like To Die", z gościnnym udziałem Jacoba Luska.

Kawałek pierwotnie ujrzał światło dzienne w 1995 r., za sprawą albumu "Everything Is Wrong". Wówczas zadanie wokalnie powierzone zostało Mimi Goese. Moby zdecydował się na reinterpretację utworu po latach głównie ze względu na ponownie rosnącą jego popularność. Piosenka wróciła na listy przebojów dzięki hitowi Netflixa - serialowi "Stranger Things".

Moby zapewnia, że nowa, orkiestrowa wersja "When It's Cold I'd Like To Die", z zupełnie innym głosem, dostarczy fanom całkowicie innych wrażeń. "Jak każdy, kto kiedykolwiek słyszał Jacoba, natychmiast zakochałem się w jego głosie. Kiedy pierwszy raz usłyszałem go w radiu, przez kilka tygodni próbowałem się z nim skontaktować i namówić do współpracy. Na szczęście zgodził się. Efekt mówi sam za siebie - jego wokal w tej piosence jest po prostu hipnotyzujący" - przekazał artysta w komunikacie prasowym.

Moby szykuje się do premiery swojego 23. albumu w karierze. Jaki będzie krążek "Future Quiet"?

Moby obiecuje także, że nowe wydawnictwo, którego premiera już za miesiąc, stanie się dla słuchaczy swoistym azylem. W świecie, w którym wszyscy pędzą, a czasu jest coraz mniej, artysta stawia na minimalizm, chcąc towarzyszyć fanom w chwilach ciszy. Na "Future Quiet" ma złożyć się 14 utworów, które zapewnią odbiorcom bezpieczną przestrzeń.

"Mówiąc wprost: uwielbiam przesadę. Uwielbiam nadmiar i głośność. Ale w miarę jak świat staje się coraz głośniejszy i bardziej szalony, odczuwam potrzebę ciszy, zarówno jako słuchacz, jak i muzyk" - wyjaśnił. "Dla mnie, i mam nadzieję, że dla innych, 'Future Quiet' jest schronieniem. Świat, co oczywiste, jest bardziej wymagający niż kiedykolwiek. Świat krzyczy do nas, nasze ekrany krzyczą do nas, inni ludzie krzyczą do nas, a żeby uciec od tego krzyku, potrzebujemy bezpieczeństwa i schronienia" - dodał.

Moby wystąpi w Polsce! Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

Nowy materiał artysty wybrzmi już niedługo na żywo. Moby na najbliższe miesiące ma bowiem zaplanowaną światową trasę koncertową "Moby Live 26". Jednym z przystanków tournee będzie Polska. 4 sierpnia muzyk pojawi się w Warszawie i zagra na Letniej Scenie Progresji. Organizatorem wydarzenia jest Charm Music Poland.

