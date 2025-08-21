Kathia to młoda polska artystka, która szturmem zdobywa nasz rodzimy rynek muzyczny. Swój debiutancki album "Przestrzeń" wydała w listopadzie 2023 r., zbierając pochwały zarówno od krytyków, jak i fanów. Dzięki swoim poruszającym tekstom i złożonym, nietuzinkowym melodiom odniosła sporo sukcesów - m.in. została nominowana do Fryderyków, a także zdobyła statuetkę Bestsellerów Empiku.

Z małych, klubowych scen Kathia błyskawicznie dotarła na wielkie wydarzenia i festiwale. Miała okazję wystąpić już m.in. na trasie Męskiego Grania, festiwalach showcase'owych Great September oraz Next Fest, a w tym roku zaprezentowała się także na jednej ze scen prestiżowego Open'er Festivalu, co - jak sama przyznała w rozmowie z Interią - było spełnieniem jej marzeń.

Kathia szykuje się do wydania drugiego albumu

Artystka nie zwalnia tempa i właśnie szykuje się do premiery swojego drugiego albumu. W międzyczasie oddaje w ręce fanów single, które zapowiadają nadchodzące wydawnictwo. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się utwór "Wszystko jedno", prezentujący nieco bardziej funkową, taneczną odsłonę Kathii. Później usłyszeliśmy także "Stój", a w lipcu miała miejsce premiera kawałka "Nie ten czas". Dodatkowo wokalistka zaprezentowała porywającą piosenkę "Rosa", stworzoną we współpracy z zespołem Lor, a już w piątek, 22 sierpnia, na wszystkie portale streamingowe trafi kolejny duet - tym razem z Melą Koteluk.

Po premierze drugiego krążka Kathia wyruszy w trasę koncertową! Gdzie zagra?

Premiera drugiego albumu Kathii jest już coraz bliżej, a gwiazda postanowiła podsycić ekscytację fanów i właśnie ogłosiła jesienną trasę koncertową "Nie Chcę Być Tu Sama Tour". Podczas tournee artystka zamierza zaprezentować utwory ze swojego nowego wydawnictwa.

"Nie mogę się doczekać na nasze spotkanie!!!!! Zagramy dla Was po raz pierwszy numery z nowej płyty, którą w fizycznej wersji przywiozę Wam ze sobą oraz te już dobrze wam znane. Będzie dużo fajnych rzeczy!!!" - czytamy w zapowiedzi trasy na Instagramie piosenkarki.

Kathia z jesienną trasą odwiedzi aż pięć miast w całej Polsce. 12 listopada zagra w Lublinie (Teatr Stary), 28 listopada w Poznaniu (Blue Note), 30 listopada w Warszawie (Klub Niebo), 5 grudnia we Wrocławiu (Klub Łącznik), a 6 grudnia w Krakowie (Poczta). Bilety już trafiły do sprzedaży i można zakupić je za pośrednictwem strony eBilet.pl.

Kathia marzyła o występie na Open'er Festivalu INTERIA.PL