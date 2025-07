Już pierwsze kadry produkcji pozwoliły widzom dokładnie poznać postać Kathleen Parlow. Duma narodowa Kanady i legenda muzyki klasycznej przemawia do nas z offu, podczas gdy główna bohaterka przegląda materiały archiwalne. Skrzypaczka odczytuje własny list, w którym przed laty opowiadała komuś o jednym z najgorszych momentów swojej kariery, gdy złamanie ręki zmusiło ją do przerwy w ćwiczeniach. Tak też dzieje się przez resztę filmu - Kathleen Parlow staje się narratorką całej opowieści, przywołując wspomnienia ze swojej biografii, które wiodą nas przez współczesne życie Audrey.

Okazuje się, że pomimo ogromnej pasji i oddania względem historii Parlow, główna bohaterka filmu nie jest w stanie ukończyć swoich badań. Jej praca stoi w miejscu, a kobieta nie potrafi pójść naprzód. Postanawia zmienić coś w swoim życiu - porzuca partnera, z którym spędziła ostatnich kilka lat swojego życia, a następnie wyjeżdża do Londynu, gdzie zamieszkuje z przyjaciółką. Pewnego dnia kobiety wyruszają w podróż śladami Kathleen Parlow, docierając do wioski, w której ta spędzała sporo czasu wraz ze swoją matką, przesiadując w urokliwym domku i godzinami ćwicząc grę na skrzypcach.

Audrey wszędzie podróżuje ze skrzypcami, na których sama nie potrafi grać. Choć oboje jej rodziców było muzykami, matka przestrzegła kobietę przed tą niebezpieczną pasją. Sama twierdziła, że porzuciła karierę skrzypaczki na rzecz macierzyństwa. Wspomniany instrument były prezentem dla głównej bohaterki od jej dziadka, który przed laty był jednym z uczniów Parlow i sam otrzymał go od słynnej artystki. Skrzypce nie schodzą widzom z oczu przez cały czas trwania filmu, przypominając, co tak naprawdę jest kluczem do zrozumienia całej historii. Jednocześnie w tle, jako ścieżka dźwiękowa, nieustannie wybrzmiewają smyczki - nieraz są one bardzo delikatne, prawie niesłyszalne, a innym razem budują napięcie i atmosferę niemalże z horroru.