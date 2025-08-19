noco: "Chcemy opowiadać o trudnych rzeczach" [WYWIAD]

Wiktor Fejkiel, Interia Muzyka: Niedawno wydaliście wasz najnowszy utwór - "Euforia". Zaskoczył was odbiór tego singla?

Julia Daniluk: Poniekąd tak, poniekąd nie. Przy tym utworze zrobiliśmy zdecydowanie za mało w kwestii promocji i odczuwamy to teraz w rezultatach.

Barbara Białkowska: Nie chodzi o to, że nic nie zrobiliśmy, ale po raz pierwszy zdarzyło nam się popełnić dość duży błąd - wysłaliśmy zbyt późno materiały do redakcji i właśnie mamy tego efekty. Liczę na to, że już nigdy go nie powtórzymy i nadrobimy te działania ze zdwojoną mocą przy kolejnym singlu.

Mimo wszystko warto poświęcić mu dłuższą chwilę, bo porusza naprawdę ciekawą tematykę…

Barbara Białkowska: Choć ten tekst napisała Julia, to wszyscy się z nim utożsamiamy - na swój sposób oczywiście. Sam utwór mówi o dążeniu do euforii i uniesień w życiu, które niekoniecznie są dla nas dobre w ogólnym rozrachunku. Takie podążanie za przeżywaniem silnych emocji w życiu…

Julia Daniluk: I wszystko po to, by na koniec zdać sobie sprawę, że poszukiwanie euforii daje znacznie więcej satysfakcji, niż samo jej odczuwanie.

Zauważacie różnice w tworzeniu "Euforii" względem pierwszych waszych singli z 2023 roku?

Julia Daniluk: Znacznie większą uwagę postawiliśmy na brzmienie. Bardzo nam zależy, by wszystkie utwory ze zbliżającej się płyty (w tym "Euforia") pasowały do siebie.

Patryk Rezler: Głównie chodzi o mocniejszą muzykę gitarową, która stała się jedną ze wspólnych cech łączących nowy materiał. Odrzuciliśmy sterylną produkcję i realizację, stawiając na nagrywanie na setkę.

Barbara Białkowska: Wcześniej próbowaliśmy wielu różnych rzeczy - szukaliśmy swojego brzmienia. Teraz przyszła pora, by je ujednolicić.

Tajemnicą nie jest, że "Euforia" jest jednym z singli zwiastujących nadchodzący debiut - "Banał". Na kiedy planujecie jego publikacje?

Barbara Białkowska: Konkretnej daty jeszcze nie mamy, natomiast będzie to na pewno końcówka października. Na 28 listopada mamy również zaplanowany już premierowy koncert we Wrocławiu, na który już możemy wszystkich serdecznie zaprosić. Płyta będzie natomiast zdecydowanie wcześniej.

Czyli rozumiem, że krążek jest już w pełni gotowy?

Julia Daniluk: Zgadza się, wszystko jest już gotowe.

Barbara Białkowska: Czekamy już właściwie tylko na wydruk. Właśnie jesteśmy na etapie finalizacji strony graficznej - poprawiamy błędy na okładce i dobieramy kolory. Wszystko jednak jest już nagrane.

Można powiedzieć, że jest on waszym wymarzonym debiutem?

Julia Daniluk: Każdy zespół marzy o tym, by wydać album. Ale czy w takiej formie go sobie wymarzyliśmy? Niekoniecznie…

Co w takim razie zmienilibyście?

Patryk Rezler: Myślę, że dość dużą rolę odegrało tutaj podejście grania na setkę. To wszystko brzmi troszeczkę inaczej, niż nasze pozostałe wydania do tej pory.

Barbara Białkowska: Chyba nie mieliśmy jakichś konkretnych wyobrażeń jaki będzie. Dominuje u nas radość, że w końcu wydajemy nasz debiut - będziemy mieć coś fizycznego. Cieszę się natomiast, że nie zaczęliśmy te 2-3 lata temu od krążka, bo potrzebowaliśmy czasu, by się zgrać.

Jest coś co chcielibyście, by słuchacz zabrał ze sobą po przesłuchaniu "Banału"?

Patryk Rezler: Najistotniejsze, z mojego punktu widzenia, jest to, żeby spróbował utożsamić się z tymi historiami, które na tym krążku przedstawiamy. Czasami potrafią one otworzyć oczy na niektóre rzeczy, jak na przykład myślenie o śmierci. Wydaję mi się, że to jest największa wartość, żeby ktoś zatrzymał się na chwilę i mógł zastanowić się nad nimi.

Barbara Białkowska: To nie są najbardziej radosne utwory. Często mówią o trudnych rzeczach, nad którymi dużo myślimy. Jesteśmy na takim etapie, że czujemy potrzebę opowiedzieć o nich i mam nadzieję, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie

To naprawdę ważne, by do debiutu podchodzić inaczej, niż do "zbioru dotychczasowych singli"…

Barbara Białkowska: Wychodzimy z tego samego założenia. Ten krążek pisany był na przestrzeni ostatnich miesięcy, więc nie ma mowy o zawieraniu wcześniejszych utworów.

Julia Daniluk: Już sama kolejność tracków na płycie nie jest przypadkowa. Została stworzona tak, by opowiadała pewną historię, która jest spoiwem całego materiału

Wraz z premierą krążka szykujecie również trasę koncertową?

Barbara Białkowska: Tak jest - dość intensywnie działamy nad jej przygotowaniem. Jeszcze nie zdradzamy miejsc ani dat, natomiast mocno na nie liczymy.

Przed wami występ na festiwalu Fama- czy już wtedy będzie okazja, by usłyszeć kawałki z "Banału" na żywo?

Barbara Białkowska: Zależy nam na tym, by pomału włączać do naszej setlisty najnowsze utwory. Niektóre z nich zagramy po raz pierwszy, więc tym bardziej nie możemy doczekać się festiwalu.

Julia Daniluk: Będzie natomiast jeden stary utwór - "Budda", nasza ulubiona ballada.

Czego tak ogólnie spodziewacie się po tym festiwalu?

Patryk Rezler: Jest to na pewno fajna okazja, by się pokazać. Będzie tam wielu znakomitych artystów, więc będzie można się spotkać i porozmawiać. Mam też info od moich znajomych, którzy grali tam rok temu, że scena i technika jest naprawdę najwyższych lotów - także liczymy na dobrą zabawę.

Barbara Białkowska: Nie ukrywam, że zagranie na Famie od dawna było moim marzeniem, dlatego mam nadzieję, że będzie to obfitujący w inspiracje czas.

Planujecie jakiś odpoczynek po premierze płyty, czy raczej działanie nad kolejnym materiałem?

Barbara Białkowska: Nie ma czasu na odpoczynek - działamy dalej (śmiech).

Patryk Rezler: Będziemy chcieli dość mocno popracować nad naszymi koncertami, by były czymś więcej niż "koncert". Wszystko po to, żeby widz miał realne odczucie, że był na jakiejś sztuce - na tym będziemy się skupiać.

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL