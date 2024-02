Anna Gacek była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek, która w marcu 2020 roku opuściła Program 3 Polskiego Radia. W eterze można było usłyszeć ją w audycjach "Aksamit", "Atelier" czy "Powiększenie", a na koncie miała wywiady z najważniejszymi artystami sceny polskiej i światowej: Paulem McCartneyem, Alexem Turnerem (Arctic Monkeys), Nickiem Cave'em czy Patti Smith.

Gacek była jedną z dziennikarek, której nie przedłużono umowy po 19 latach pracy. "Red. A. Gacek nie została zwolniona, jak sugerowała w swoim internetowym wpisie, lecz jej umowa wygasła. Red. A. Gacek otrzymała inną propozycję kontynuacji pracy w Polskim Radiu, jednak sama podjęła decyzję o jej nieprzyjęciu" - pisała w oświadczeniu rzeczniczka stacji, Ewelina Steczkowska.

W ramach protestu rozgłośnię opuścił pracujący w niej od 55 lat Wojciech Mann, a potem cała rzesza cenionych radiowców.

W ostatnich tygodniach szefową rozgłośni została Agnieszka Szydłowska, a wielu ekspertów powróciło do radia, m.in. Katarzyna Borowiecka czy Michał Nogaś. Część fanów PR3 cieszyła się, że po wyborach parlamentarnych i zmianach w Polsce, jest duża szansa na powrót "dawnej Trójki".

Jeden z obserwujących Annę Gacek wprost zapytał ją, czy usłyszmy ją na antenie radia. Dziennikarka nie ma jednak dobrych wieści, bo jak przyznaje - w ogóle nie dostała takiej oferty. "Nie otrzymałam propozycji powrotu" - odpowiedziała fanom na Instagramie.

Anna Gacek wróci do Trójki? "Nie otrzymałam propozycji"

W programie "W roli głównej" u Magdy Mołek redaktorka wypowiadała się w podobnym tonie. Przyznała, że wciąż dostaje dwa rodzaje pytań: kiedy wyda nową książkę, a także czy powróci do PR3.

"Absolutnie nie otrzymałam żadnej propozycji, więc nie mamy o czym rozmawiać. Być może jest to kwestia tego, jak bardzo zaangażowałam się w inne rzeczy, które wymagają ode mnie cały czas patrzenia wstecz - książki o latach dziewięćdziesiątych, biografie, które przybliżają słuchaczom całe życia ludzi, że we własnym życiu nie patrzę wstecz. Tyle się napatrzyłam, pracując, że teraz lubię patrzeć tylko przed siebie. W tym sensie temat tej anteny i rozgłośni nie krąży mi po głowie. Ponieważ nic się w tym temacie nie dzieje i nikt się nie zgłasza, nie ma takiego pomysłu i potrzeby na mnie w Trójce, więc nie wiem za bardzo, co mogę ci odpowiedzieć na to pytanie" - stwierdziła.

Wielu ludzi zastanawiało się, czy Gacek ma kontakt z Wojciechem Mannem, z którym tworzyła niezapomniany duet na antenie radia. Wygląda na to, że nie rozmawiają zbyt często, ale nadal mają dobre relacje. "Mam wrażenie, że telepatycznie wysyłamy sobie mnóstwo najcieplejszych myśli. (...) Wszystkie nasze lata spędzone wspólnie na antenie, to był taki czas kiedy nawet raz nie pomyślałam o tym, że mam partnera, więc coś muszę zrobić. (...) To była fantastyczna współpraca, którą mam głęboko w zakamarkach mojego ciemnego serca i zapamiętałam ją jako coś naprawdę wyjątkowego" - wyznała dziennikarka.