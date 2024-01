To już oficjalne! Agnieszka Szydłowska szefową radiowej Trójki. "Musimy odbudować zaufanie"

Afera wokół Programu III Polskiego Radia wybuchła w maju 2020 roku, kiedy z Listy Przebojów została zdjęta piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" ( sprawdź ! ).



Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania. W wyniku afery z radia odeszło wtedy kilkanaście osób, które były związane ze stacją od kilkudziesięciu lat (jedną z nich była właśnie Agnieszka Szydłowska). Więcej o całej sytuacji można przeczytać TUTAJ .



Od tego czasu rozgłośnia straciła nie tylko pracowników, ale i znaczną część słuchaczy. Piątym dyrektorem Trójki (w ciągu ostatnich trzech lat) był Marcin Wąsiewicz.

Reklama

Polskie Radio informuje o zmianach. Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki

Teraz spółka przekazała oficjalny komunikat o powołaniu Agnieszki Szydłowskiej na stanowisko dyrektorki Trójki.

"Decyzja ta, to pierwszy krok do odbudowy Trójki jako miejsca, w którym spotykają się najlepsi dziennikarze i wybitni twórcy, a słuchacze mogą liczyć na audycje i rozmowy najwyższej jakości" - czytamy.

"Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki z doświadczeniem i zrozumieniem wyjątkowości tej anteny, a jednocześnie gwarantuje tworzenie inspirującej radiowej alternatywy. Dzięki Niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami. Mam pewność, że Agnieszka Szydłowska przywróci Trójce należny jej blask i renomę, a ostatnie lata na Myśliwieckiej odejdą w zapomnienie. Jestem przekonany, że zmiany, które już niebawem zainicjuje nowa szefowa anteny, spowodują również powrót zaufania partnerów biznesowych do Trójki - mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.

Dziennikarka, przed odejściem, pracowała w rozgłośni przez kilkanaście lat. Prowadziła m.in. audycję "Program Alternatywny" oraz weekendowe pasmo "Radiowy Dom Kultury". Można było ją usłyszeć również w relacjach z festiwali muzycznych. Ostatnie trzy lata spędziła tworząc podcasty dla newonce.radio.



"Radio publiczne widzę jako przestrzeń wolności intelektualnej, czujności na tematy społeczne i kulturalne, naturalne miejsce spotkania i rozmowy. Zaprzepaszczany w ostatnich latach potencjał i zaufanie, jakim obdarzali nas odbiorcy musimy odbudować dostosowując się do czasów, w których to robimy. Chcemy być wszędzie tam, gdzie nasi potencjalni odbiorcy. Trójka aktywnie włączy się do dyskusji o przyszłym kształcie mediów publicznych, wsłuchując się w głosy aktywistów i aktywistek, osób zawodowo zajmujących się badaniem mediów, środowisk intelektualnych, artystycznych. Zapraszamy do Trójki!" - mówi Agnieszka Szydłowska, nowa dyrektorka Trójki.

Swoje nowe stanowisko obejmie 18 stycznia od spotkania z załogą Programu Trzeciego Polskiego Radia.