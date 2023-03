Ponad miesiąc temu Ozzy Osbourne ( posłuchaj! ) poinformował, że odwołuje trasę koncertową, która miała rozpocząć się w maju 2023 roku. "Nigdy nie przypuszczałbym, że moje dni koncertowania zakończą się w ten sposób" - pisał w oświadczeniu.

Niedawno jednak wokalista w swoim programie "Ozzy's Boneyard" poinformował, że z radością wróci do koncertowania, gdy będzie do tego fizycznie zdolny, a jego stan się poprawi.

"Jeśli kiedykolwiek uda mi się wrócić do stanu, w którym będę mógł znowu koncertować, to w porządku" - mówił w audycji, dodając jednocześnie: "Ale w tej chwili, gdybyś powiedział mi: 'Czy możesz wyruszyć w trasę za miesiąc?' Nie mógłbym powiedzieć 'tak'. To znaczy, gdybym mógł koncertować, to bym koncertował. Ale w tej chwili nie mogę zarezerwować tras koncertowych, ponieważ nie pociągnąłbym ich" - dodał.

Ogłaszając koncertową emeryturę Ozzy sugerował, że może znajdzie inny sposób, by koncertować bez męczących podróży. "Moja ekipa próbuje właśnie wykombinować miejsca, w których będę mógł występować bez konieczności podróżowania z miasta do miasta oraz z kraju do kraju" - pisał.

Ozzy Osbourne wróci na scenę za wszelką cenę? "Nie porzuca nadziei"

Teraz osoby z bliskiego otoczenia Osbourne'a twierdzą, że wokalistę zainspirowali inni wokaliści: Axl Rose z Guns N' Roses, który koncertował siedząc na tronie po kontuzji stopy, oraz Phil Collins, który zakończył ostatnią trasę Genesis siedząc na krześle.

"Pomimo jego oświadczenia z zeszłego miesiąca, Ozzy nie porzuca swojej nadziei na wejście na scenę. Zapewnił: 'Wrócę na tę pieprzoną scenę'. Nadal ma problemy z równowagą i nie może stać bez pomocy przez dłuższy czas na nogach. Frustruje go fakt, że nie ma możliwości zagrania pełnego 90-minutowego show, wypełnionego jego słynnym bieganiem po scenie i interakcją z publicznością ale rozważa występy na tronie, jak Axl z Guns N' Roses w 2016 roku. Był naprawdę pod wrażeniem tego posunięcia" - stwierdził przyjaciel Księcia Ciemności w rozmowie z The Sun.

Podobno Ozzy boi się, że nie usiedzi na miejscu podczas rockowego koncertu, ale podobno były wokalista Black Sabbath rozważa wykorzystanie efektów specjalnych, a nawet specjalnej maszynerii, która sprawi, że jego tron będzie ruchomy. O całe przedsięwzięcie martwi się jednak Sharon Osbourne, żona muzyka.

"Sharon jest zaniepokojona tym, jak jej mąż wytrzyma pracę związaną z koncertami. Ma głębokie obawy o jego równowagę i chce, żeby wrócił do prawidłowego chodzenia, zanim nawet zacznie omawiać powroty. Szczególnie martwi się o to, że podczas występó straci równowagę i dozna urazów" - przekazał znajomy Ozzy'ego.

Ozzy Osbourne choruje od lat. Co mu dolega?

W czerwcu 2022 roku Ozzy Osbourne ( posłuchaj! ) przeszedł operację, podczas której naprawiono uszkodzone elementy naprawcze zamontowane w kręgosłupie po niemal śmiertelnym wypadku w 2003 roku. Elementy trzeba było poprawić po upadku muzyka w jego sypialni w 2019 roku. To wtedy problemy z poruszaniem zaczęły się pogłębiać.

"Chirurg powiedział mi, że jeśli nie będę miał operacji, to powstanie duża szansa, że będę sparaliżowany od szyi w dół" - ujawnił Osbourne. Należy dodać, że w ostatnich latach wokalista walczył również z poważną infekcją dłoni. Zdiagnozowano u niego również chorobę Parkinsona.

