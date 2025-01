To właśnie on napisał zaśpiewaną przez Badacha piosenkę "Małe szczęścia" , która okazała się wielkim przebojem. 21-letni wówczas wokalista jednak nie zdecydował się na dalszą współpracę z Jansonem, lecz wybrał trasę koncertową ze swoim jazzowym idolem - kompozytorem i pedagogiem Bernardem Maselim .

"Moja pierwsza trasa to było 27 koncertów bez dnia przerwy. Dzień po dniu. (...) I byłem najszczęśliwszy, bo to była taka szkoła życia, że nie zamieniłbym tego na nic innego. Ale wtedy, z takiego pragmatycznego punktu widzenia, nie miało to kompletnie sensu" - przyznaje po latach trener "The Voice of Poland".