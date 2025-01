Sam Moore był znany z występów w popularnym duecie Sam & Dave , który współtworzył razem z Dave'em Praterem . Pod tym szyldem stworzyli takie wielkie przeboje, jak m.in. "Soul Man" (później przypomniany w wersji Dona Aykroyda i Johna Belushiego jako Blues Brothers ) i "Hold On I'm Coming" . Szczyt popularności osiągnęli w latach 60., czyli złotej erze r'n'b.

W 1992 r. nieistniejący już wówczas duet został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Drogi Sama i Dave'a ostatecznie rozeszły się po sylwestrowym koncercie w 1981 r. w Nowym Jorku. Po tym wydarzeniu obaj wokaliści mieli już nigdy więcej ze sobą nie rozmawiać.