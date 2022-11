Najnowszy album Osbourne'a, pt. "Patient Number 9" ukazał się na początku października 2022 roku. Promowały ją dwa single, tytułowy utwór z udziałem Jeffa Becka oraz "Degradation Rules" z udziałem Tony'ego Iommi. Na płycie znalazł się także "One Of Those Days" z udziałem Erica Claptona.

"Ozzy wydaje się oszukiwać śmierć, los, rachunek prawdopodobieństwa i bezczelnie sobie z nich drwić. I jasne, że w podobnym tonie dekadę temu mówiliśmy o Lemmym. Ale, póki jeszcze możemy, póki 'Pacjent numer 9' nie stał się jeszcze "Testamentem szaleńca", pooszukujmy się, że może choć kilku z naszych idoli jest jednak osobami nieśmiertelnymi. Wszystkiego dobrego, Panie Osbourne!" - pisał o płycie w recenzji dla Interii Paweł Waliński.

W czerwcu 2022 roku wokalista Black Sabbath przeszedł poważną operację kręgosłupa.

"Czeka go bardzo poważna operacja. Muszę być z nim, bo to naprawdę zdeterminuje resztę jego życia" - mówiła wtedy 69-letnia żona i menedżerka legendarnego wokalisty.

Chwilę przed operacją, muzyk udostępnił na swoim Facebooku piosenkę "I Love You All" z płyty "Scream", która jest podziękowaniem dla fanów Księcia Ciemności.

Wokalista Black Sabbath przeżył skomplikowaną operację, a nawet zdążył już wyjść ze szpitala. Wystosował do fanów specjalną wiadomość, w której podziękował za wszelkie ciepłe słowa w jego kierunku.

"Jestem teraz w domu, wróciłem ze szpitala i dochodzę do siebie. Zdecydowanie czuję miłość i wsparcie od wszystkich moich fanów i przesyłam wszystkim wielkie podziękowania za ich myśli, modlitwy i życzenia powodzenia podczas mojego powrotu do zdrowia"

Teraz Ozzy wrócił do tego zabiegu w rozmowie z Consequence of Sound. Okazuje się, że był on potrzebna, ponieważ wcześniejsze operacje muzyka się nie udały.

"Powoli wracam do zdrowia. Operacja, którą przeszedłem na początku roku, dała mi się we znaki. Operowano mi szyję, kręgosłup. Pierwszy chirurg to kompletnie zj**ał i musiałem przejść kolejne, aby przywrócić wszystko do normy w miarę możliwości" - mówi Ozzy.

Proces powrotu do zdrowia Osbourne określa jako powolny, ale jak sam twierdzi jest zdeterminowany, bo nadzieję na powrót do koncertów.

"Nie marzę o zagraniu znów pieprzonej dziewięciomiesięcznej trasy, ale kto wie" - dodaje.

Wokalista cierpi na chorobę Parkinsona, a dekady przesadzania z alkoholem i narkotykami nie pomogły mu utrzymać dobrej formy. Czy uda musię wrócić na scenę? Zgodnie z planem europejska trasa koncertowa ma się ona rozpocząć 3 maja 2023 roku w Helsinkach. Co ciekawe, będzie to niemal 5 lat od ostatniego koncertu Ozzy'ego w ogóle.

