Ozzy Osbourne cierpi na chorobę Parkinsona, a dekady przesadzania z alkoholem i narkotykami nie pomogły mu utrzymać dobrej formy.

Mimo to muzyk walczy, by powrócić na scenę - najpierw z nową płytą, a potem, by dokończyć europejską trasę. Zgodnie z planem ma się ona rozpocząć 3 maja 2023 roku w Helsinkach. Co ciekawe, będzie to niemal 5 lat od ostatniego koncertu Króla Ciemności.

Wokalista otworzył się w nowym wywiadzie, w trakcie którego opowiedział o wpływie, jaki choroba ma na jego życie od czasu diagnozy z 2003 roku.

"Myślisz, że podnosisz swoje stopy, ale twoja stopa nie porusza się" - wyjaśnił Craigowi McLeanowi z "The Observer".

Reklama

"Czuję się, jakbym chodził w ołowianych butach" - dodaje Ozzy.

Od 2020 roku do choroby doszły objawy depresji.

"Tak naprawdę nic nie wydawało mi się wspaniałe. Nic. Więc przeszedłem na antydepresanty, a one działają w porządku" - wyznał.

Niepokojące zdjęcia Ozzy'ego Osbourne'a. Trudno go rozpoznać 1 / 6 W ostatnich miesiącach wokalista Black Sabbath zmagał się z kilkoma dolegliwościami. W styczniu 2019 r. zdiagnozowano u niego grypę - wówczas 70-letni gwiazdor odwołał europejskie koncerty w ramach trasy "No More Tours 2". Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

Ozzy Osbourne o swojej żonie: "Bez mojej Sharon, byłbym skończony"

Utrzymywanie motywacji przy pracy nad swoim nowym albumem, Ozzy przypisuje swojej żonie Sharon i córce Kelly.

"Bez mojej Sharon, byłbym skończony"- mówi. "Miewamy małe kłótnie od czasu do czasu, ale poza tym radzimy sobie".

Osbourne wyjawił, że jest chory w 2020 roku, ale trzymał to w tajemnicy przez ponad 15 lat. Postanowił podzielić się swoim stanem zdrowia ze względu na swoich fanów. "Czuję się lepiej teraz, gdy się im przyznałem" - twierdzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Marcel Sabat jako Ozzy Osbourne Polsat

Najnowszy album Osbourne'a, pt. "Patient Number 9" ma się ukazać na początku października. Promują ją dwa single, tytułowy utwór z udziałem Jeffa Becka oraz "Degradation Rules" z udziałem Tony'ego Iommi. Na płycie znajdzie się również "One Of Those Days" z udziałem Erica Claptona.

Osbourne stwierdził, że planuje zakończyć swoją pożegnalną trasę "No More Tours 2" w 2023 roku.

"Dam z siebie wszystko, aby odbyć kolejną trasę. Nie widzieliście jeszcze końca Ozzy'ego Osbourne'a, obiecuję wam. Jeśli wejdę na scenę i umrę podczas pierwszej piosenki, to i tak wrócę następnego dnia" - zapowiada 73-latek

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ozzy Osbourne In My Life

Ozzy Osborune z żoną na zakupach. Niepokojące zdjęcia legendy 1 / 6 Ozzy Osbourne z żoną Sharon podczas zakupów w sklepie spożywczym. Źródło: Agencja FORUM Autor: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA udostępnij

Czytaj także:

Bruce Dickinson (Iron Maiden) bawi się na weselu syna. Król parkietu?

Dżem: Kronika zjawiska, które nigdy się nie skończy. Kiedy premiera wydawnictwa "Dżem. Wehikuł czasu"?

Arctic Monkeys i pierwszy utwór z płyty "The Car". Zobacz teledysk do "There'd Better Be A Mirrorball"