Bruce Dickinson znany jest przede wszystkim jako wokalista heavymetalowego Iron Maiden, w którym śpiewa od 1981 roku. Muzyk występował także solo. Ostatnia płyta sygnowana jego nazwiskiem to "Tyranny of Souls" z 2005 roku.

Bruce jest byłym mężem Paddy Dickinson, z którą ma trójkę dzieci - Austina, Griffina i córkę Kię. Rozstali się w listopadzie 2019 roku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

Bruce Dickinson (Iron Maiden) kończy 60 lat 1 / 6 Zobacz Bruce'a Dickinsona na starych zdjęciach Źródło: Reporter Autor: Fabio Nosotti/Photoshot udostępnij

Bruce Dickinson (Iron Maiden) na weselu syna. Król parkietu?

Najstarszy syn wokalisty Iron Maiden wziął niedawno ślub z uroczą Liz.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że show skradł ojciec pana młodego. Na Facebooku opublikowano kilka krótkich filmików utrwalających taneczne popisy legendy heavymetalu. Zobaczcie sami!

Reklama

Zaprosilibyście Bruce'a na swoje wesele?

Iron Mainden i "Senjutsu"

3 września 2021 roku Iron Maiden wydali "Senjutsu" (w wolnym tłumaczeniu z japońskiego "taktyka i strategia"), 17. studyjny album legendy Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu, nagrano w paryskim Guillaume Tell Studio we współpracy z długoletnim producentem zespołu Kevinem Shirleyem, uznanym fachowcem, z którego usług korzystają także m.in. Joe Bonamassa, Journey, Dream Theater i Led Zeppelin.

Okładkę przedstawiającą Eddiego, słynną maskotkę Iron Maiden, jako dzierżącego miecz samuraja, zaprojektował ponownie brytyjski artysta Mark Wilkinson, którego prace zdobią nagrania m.in. Marillion, Judas Priest, The Darkness, Bon Jovi i wielu innych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Za Iron Maiden nadal dałbym się pokroić INTERIA.PL

"Nagrywaliśmy ten album tak samo, jak (poprzednią płytę z 2015 r.) 'The Book Of Souls', czyli komponowaliśmy dany utwór, dopracowywaliśmy go na próbach, a następnie z marszu zrejestrowaliśmy, gdy wciąż na świeżo rozbrzmiewał w naszych głowach. Niektóre kompozycje na tym albumie są bardzo złożone, stąd uzyskanie dokładnie takiego brzmienie, o jakie nam chodziło, wymagało sporego wysiłku, proces ten był więc czasami dużym wyzwaniem" - powiedział Steve Harris, basista Iron Maiden.

Clip Iron Maiden The Writing On The Wall