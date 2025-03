Gracjana Górka sięgnęła po piosenkę "Never Enough" z musicalu "The Greatest Showman" ("Król rozrywki"). 11-latka w "Must Be The Music" zrobiła furorę - od jurorów otrzymała cztery głosy na "tak".

"Byłaś absolutnie zjawiskowa, jak taka perła błyszcząca na tej scenie (...). O tych górach nawet nie będę mówić, to jest jakieś zjawisko" - skomentowała Natalia Szroeder.

Zachwytów nie kryli też pozostali trenerzy. "Kosmos. To było wspaniałe, naprawdę. Daruję ci to, że mnie nie słuchasz. (...) Masz ogromny talent, ogromny talent, aż kładący na plecy w tym wieku, a oprócz tego ty się świetnie tam bawisz za mikrofonem" - dodał Miuosh.

"Must Be The Music": Kim jest Gracjana Górka?

Uczestniczka śpiewa od szóstego roku życia, jest dziewięciokrotną zdobywczynią nagrody Grand Prix w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz laureatką licznych konkursów wokalnych. Śpiewu uczy się w Studiu Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Jest też uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec.

Za kulisami wspierali ją najbliżsi - m.in. rodzice i poruszająca się na wózku inwalidzkim siostra, najwierniejsza fanka Gracjany.

W 2023 r. pojawiła się w "The Voice Kids", gdzie przekonała do siebie Cleo (trenerka płakała jak bóbr) oraz Barona i Tomsona. Co ciekawe, nie odwrócił się wówczas... Dawid Kwiatkowski, obecny juror "Must Be The Music", który wówczas poruszony występem Gracjany i tak nie szczędził jej komplementów.

Jurorzy "Must Be The Music" z owacją na stojąco Polsat Promocja