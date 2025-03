To ona wygra "The Voice Kids"? Internauci nie mają wątpliwości

"Pełna moc, totalna kontrola. Ten występ to był ogień, emocje i energia, której nie da się zatrzymać" - tak występ Zosi Wójcik opisuje oficjalny profil "The Voice Kids" na Instagramie.

14-latka ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Na co dzień gra na instrumentach klawiszowych w Młodzieżowej Orkiestrze Muzyki Rozrywkowej Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Uczęszcza na zajęcia teatralne do Teatru Biały Kot.

Swoje przyciski niemal równocześnie wcisnęli Baron z Tomsonem oraz Cleo. Chwilę wstrzymywała się Natasza Urbańska. "Nie ma co czekać!" - stwierdziła, dołączając do pozostałych jurorów.

Zosia ostatecznie trafiła do drużyny liderów Afromental. "No to już mamy zwyciężczynię tej edycji. Przepiękny głos", "Mam ciary na całym ciele. To było coś niesamowitego", "Cudowny talent", "Wróżę jej finał", "To rzadkość, że można zachwycić na równi z oryginałem. Jesteś utalentowana muzycznie, śpiewasz jakbyś cała była muzyką", "Rozjechałaś system" - zachwycają się internauci.