Iron Maiden: Nowy singel "The Writing On The Wall"

Mowa o singlu "The Writing On The Wall" - pierwszym zupełnie nowym utworze legendarnej heavymetalowej formacji z Wielkiej Brytanii od blisko sześciu lat.

Jego autorami są gitarzysta Adrian Smith i wokalista Bruce Dickinson. Singel wyprodukował Kevin Shirley we współpracy ze Steve'em Harrisem, basistą i współzałożycielem Iron Maiden.

Przypomnijmy, że według nowych ustaleń Iron Maiden zagrają na PGE Narodowym w Warszawie 24 lipca 2022 roku.

Dodajmy, że Iron Maiden szykują również następcę longplaya "The Book Of Souls" z 2015 roku. Szczegóły jego premier wciąż jednak pozostają zagadką.

Do singla "The Writing On The Wall" powstał imponujący animowany teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej: