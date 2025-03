Formacja zaprezentowała jednak najwięcej piosenek ze swojego trzeciego wydawnictwa - "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water". Fani bawili się m.in. do "My Way", "Boiler", "Rollin' (Air Raid Vehicle)" czy "Hot Dog". Na setliście nie zabrakło także coverów. Legenda nu-metalu zagrała własne wersje "Behind Blue Eyes" z repertuaru The Who oraz "Faith" od George'a Michaela.