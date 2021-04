​Iron Maiden przekłada trasę. Koncert w Polsce w 2022 r. [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

Z powodu pandemii koronawirusa grupa Iron Maiden ponownie przełożyła europejską część trasy "Legacy Of The Beast". Legenda heavy metalu podała już nowe daty koncertów, w tym występu w Warszawie.

Bruce Dickinson z grupą Iron Maiden przełożył trasę na 2022 r. /Carlos Alvarez /Getty Images

Trasa "Legacy Of The Beast" rozpoczęła się w 2018 r. - całość miała zakończyć się latem 2021 r. w Europie, jednak plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Teraz okazało się, że koncerty zostały przełożone ponownie, tym razem na 2022 r.

Iron Maiden wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie 24 lipca 2022 r.

"Oczywiście zespół jest ogromnie rozczarowany - to drugie lato bez koncertowania. Muzycy przekazują wszystkim najlepsze życzenia, wiedząc, że wielu fanów czuje dokładnie to samo. Jak wszyscy wiemy, realnie patrząc nie ma alternatywy dla takiej decyzji, więc jedyne co możemy zrobić to spędzić ten czas na jeszcze lepszym przygotowaniu do trasy 'Legacy'" - podkreśla Ron Smallwood, menedżer Iron Maiden.

W listopadzie 2020 r. grupa wypuściła podwójny koncertowy album "Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast, Live in Mexico City".

Iron Maiden to zespół z Londynu, założony w 1975 roku, uważany za jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych zespołów heavymetalowych w historii. Liderem grupy jest basista Steve Harris. Nazwa zespołu oznacza "żelazną dziewicę", narzędzie tortur, pudło o kształcie i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego, zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi.

Grupa otrzymała wiele nagród muzycznych, włączając w to Grammy Awards i jej odpowiedniki w wielu krajach, Brit Awards 2009 oraz Ivor Novello Awards - za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i wkład w muzykę brytyjską. Zespół posiada około 450 złotych i platynowych płyt oraz 35 srebrnych płyt.

Iron Maiden słynie także z Eddiego, maskotki-monstrum będącego protoplastą wielu mrocznych fantomów pojawiających się po 1980 r. na okładkach płyt zespołów metalowych na całym świecie. Eddie gościł na większości okładek albumów i singli Iron Maiden, jest również nieodłącznym elementem scenografii koncertów. Gadżety z wizerunkiem maskotki grupy sprzedano w milionowych nakładach.

Pomysł na "Legacy Of The Beast" został zainspirowany grą komórkową i komiksem o takiej samej nazwie. Scenografia będzie zawierać wiele różnych, ale powiązanych ze sobą "światów", a lista utworów będzie obejmować materiał z lat 80. z kilkoma niespodziankami z późniejszych albumów, dzięki czemu ma być różnorodna.