Album "Dżem. Wehikuł czasu" będzie miał oficjalną premierę 22 września.



"To opowiedziana słowami samych muzyków oficjalna kronika istotnych wydarzeń z bogatej historii zespołu, który przez blisko pół wieku nieprzerwanej działalności stał się jednym z najważniejszych zjawisk muzycznych w kraju. Przez ten czas Dżem w pełni zasłużenie zyskał status zespołu kultowego" - czytamy w zapowiedzi.

"Ten zbiór tekstów i obrazów jest kroniką zjawiska, które nigdy się nie skończy" - podkreśla Jan Chojnacki, dziennikarz muzyczny przez ponad 40 lat związany z radiową Trójką, gdzie prowadził cykl audycji "Bielszy odcień bluesa" (obecnie w założonym przez siebie Radiu Baobab). To on napisał słowo wstępne do tej książki.

Dżem - legenda polskiego bluesa rocka

Opowieści muzyków wzbogacona jest setkami niepublikowanych zdjęć, rękopisów, plakatów, reprodukcji i cennych archiwaliów. Całość zebrał i opracował Marcin Sitko - dziennikarz muzyczny, wydawca i producent, autor biografii Bogdana Łyszkiewicza pt. "Wolność Kocham i Rozumiem" oraz książek "The Rolling Stones za Żelazną Kurtyną. Warszawa 1967", "Woodstock 1969. Najpiękniejszy Weekend XX wieku", "Marillion. The Iron Curtain", a także zbioru wspomnień o Mirku Bregule z grupy Universe pt. "Hej Panie".

Album został wydany w twardej okładce, wydrukowany na wysokiej jakości papierze oraz wzbogacony o materiałową tasiemkę do zaznaczania stron. Całość została zapakowana w gustowne etui, powleczone wybiórczą aksamitną folią. Całościowy nakład publikacji został ponumerowany, dzięki czemu nie ma dwóch takich samych egzemplarzy tego niezwykłego albumu.

Najsłynniejszym wokalistą Dżemu był Ryszard Riedel. Frontman zmarł 30 lipca 1994 r. w wieku niespełna 38 lat. Przyczyną śmierci była niewydolność serca spowodowana wieloletnim uzależnieniem od narkotyków. Jego grób w Tychach wciąż jest miejscem pielgrzymek fanów z całej Polski.

Nowy rozdział w historii Dżemu to współpraca z wyłonionym w konkursie wokalistą Jackiem Dewódzkim. Dżem nagrywa z nowym frontmanem trzy albumy - "Kilka zdartych płyt" (1995), "Pod wiatr" (1997) i "Być albo mieć" (2000). Cztery lata później grupa wydaje kolejną płytę zatytułowaną "2004", z nowym wokalistą - Maciejem Balcarem.

Na początku 2005 r. zespół ponownie dotyka wielka tragedia - 27 stycznia w wypadku samochodowym na autostradzie A4 ginie Paweł Berger, wieloletni klawiszowiec Dżemu. Zespół zawiesił działalność na kilka miesięcy, w trakcie których trwała rehabilitacja poszkodowanego w wypadku basisty Bena Otręby.

Ostatnim studyjnym albumem Dżemu jest "Muza" (2010), która uzyskała status platynowej płyty.

W ciągu 40 lat istnienia zespół zagrał na wszystkich najważniejszych polskich festiwalach, koncertował w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Scenę dzielili z takimi gigantami, jak The Rolling Stones, Eric Clapton, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd czy AC/DC.

Obecnie zespół tworzą: Maciej Balcar (wokal), Jerzy Styczyński (gitara), Adam Otręba (gitara), Beno Otręba (bas), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i Janusz Borzucki (klawisze).