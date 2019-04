Rysiek Riedel we wspomnieniach. 25 lat od śmierci wokalisty grupy Dżem

30 lipca minie 25 lat od śmierci Ryszarda Riedla, niezapomnianego wokalisty grupy Dżem. Jego postać przypomina książka "Rysiek Riedel we wspomnieniach", którą napisał Marcin Sitko, a słowo wstępne przygotował Sebastian Riedel, lider grupy Cree i syn nieżyjącego muzyka.

Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15

Żył kolorowo, trochę niebezpiecznie i zawsze centymetr nad ziemią. Nie mieścił się w żadnych ramach. Najpierw szkolnych, później społecznych, a na końcu - własnego zespołu. Jak dał się zapamiętać? Przede wszystkim tak, że nie sposób o nim w ogóle zapomnieć. Ale też jako jeden z największych głosów w polskiej muzyce rockowej.

Człowiek, który współtworzył jedną z największych legend muzycznych w naszym kraju i ten, który na dziesiątkach płyt i tysiącach koncertów - wyśpiewał hymny tak ważne dla ludzi swojego pokolenia. Odszedł młodo, jak wielu jego własnych idoli - Jimi Hendrix, Morrison, czy John Lennon. W pewnym sensie dołączył już do ich panteonu.

Amerykański magazyn "Rolling Stone" nazwał go przecież "ostatnim prawdziwym hipisem". Mowa oczywiście o Ryszardzie Riedlu, o którym ukazała się książka "Rysiek Riedel we wspomnieniach". To prawie pół tysiąca stron zapisanych chwilami z życia muzyka, ale i jego bliskich - rodziny, przyjaciół, muzyków, menedżerów.

Autorem książki jest Marcin Sitko, który napisał m.in. biografię Bogdana Łyszkiewicza (lider zespołu Chłopcy z Placu Broni), książki "The Rolling Stones za Żelazną Kurtyną. Warszawa 1967", "Woodstock 1969. Najpiękniejszy weekend XX wieku", "Marillion. The Iron Curtain", zbiór wspomnień o Mirku Bregule z Universe.

Słowo wstępne napisał syn Ryśka - Sebastian Riedel (lider grupy Cree). Padają w nim szczególne słowa:

"Nigdy nie postrzegałem go osobno jako Ojca i Artystę. Nie patrzyłem na niego jak na dwie różne osoby, zwłaszcza, że takiego podziału w nim samym nie było. Zawsze był po prostu moim Ojcem, kolorowym i niezwykłym człowiekiem, który - wydaje się - zwyczajnie nie mógł wykonywać innego fachu...

Czy moje dzieci są ciekawe swojego dziadka? Nie dopytują się o niego dość często, ale wiedzą kim był. Znają też jego piosenki. Mój syn Rysiek, rozumie, po kim nosi imię, Rysiek senior wciąż jest przecież w naszym domu obecny. Dostałem kiedyś w prezencie jego portret, olejny obraz, który na początku był zawieszony w salonie. Teraz, po przeprowadzce, jest w przedpokoju. Zdarza mi się, przechodząc obok, uśmiechnąć do niego znienacka.

Stale czuję obecność Ojca. Wiem, że jest blisko mnie. Bardzo dużo ze sobą rozmawialiśmy i nigdy nie zostawiał moich pytań bez odpowiedzi. Był cierpliwy. Nauczył mnie wielu rzeczy. Przekazał mi też najważniejsze dla niego wartości, jakimi się w życiu kierował. Zawsze mogłem do niego przyjść. Był moim ojcem, ale i przede wszystkim - przyjacielem".

Swoje wspomnienia napisała, także córka - Karolina Riedel.

"Kiedy byłam dzieckiem, jego utwory były dla mnie po prostu fajnymi piosenkami. Cóż mogłam wtedy wiedzieć o życiu? Życiu, które zawsze było dla Taty największą inspiracją do tworzenia... Dopiero z czasem każdy z tych utworów nabrał dla mnie prawdziwego sensu. Zauważyłam, jakie przemyślenia się w nich pojawiają, jakie mają ukryte znaczenia i ile w nich jest ludzkich wątpliwości, rozterek. Dzięki temu zaczęłam poznawać Tatę na nowo.

Są takie utwory, które cenię szczególnie: 'Klosz' (posłuchaj!), 'Powiał boczny wiatr', 'Nieudany skok' (posłuchaj!) i przepiękna 'Ballada o dziwnym malarzu'. W tych kompozycjach odnajduję po latach człowieka, którego wtedy nie mogłam poznać od strony takich dojrzałych przemyśleń. Kim jest ów człowiek w tej jego muzyce? Mężczyzną o niezwykłej wrażliwości, nieprzeciętnym talencie i problemach, których wtedy zupełnie nie odczuwałam... Człowiekiem, którego potrafię zrozumieć teraz, kiedy sama nie jestem już dzieckiem. Dzisiaj jestem kobietą, w wieku, jaki on osiągnął, kiedy odszedł. Tyle daje mi to do myślenia, był jeszcze tak młody, nasz Tato..." .

