Cree w akcji. Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu

Na początku marca ruszyła trasa koncertowa grupy Cree, w dużej mierze odbywająca się pod szyldem "Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu".

Sebastian Riedel (Cree) jest synem Ryśka Riedla /Artur Barbarowski / East News

30 lipca przypada 25. rocznica śmierci Ryszarda Riedla, niezapomnianego wokalisty grupy Dżem.

Z tej okazji jego syn Sebastian Riedel wraz ze swoim zespołem Cree postanowił ruszyć w trasę pod szyldem "Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu", by na koncertach upamiętnić twórczość legendarnego wokalisty i zespołu Dżem.

Dodajmy, że na początku stycznia ukazała się książka "Rysiek Riedel we wspomnieniach". Jej autorem jest Marcin Sitko (ma na koncie biografię Bogdana Łyszkiewicza, książki "The Rolling Stones za Żelazną Kurtyną. Warszawa 1967", "Woodstock 1969. Najpiękniejszy weekend XX wieku", "Marillion. The Iron Curtain", zbiór wspomnień o Mirku Bregule z Universe).

"Czasami mi się śni. Chcę mu wtedy opowiedzieć o tylu rzeczach. O tym, ile się u mnie dzieje, ile się zmieniło. Bardzo chcę mu powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale nie potrafię tego zrobić. Milczę. On też nic nie mówi. Rozumiemy się bez słów. Przyglądamy się sobie. Jest taki, jakim go zapamiętałem. Takie są moje z nim spotkania. Czuję wtedy spokój. To są dobre sny i w ogóle mnie nie niepokoją" - mówi Sebastian Riedel, autor słowa wstępnego do książki.

Cree obecnie tworzą: Sebastian Riedel (wokal, gitara, harmonijka), Sylwester Kramek (gitara), Lucjan Gryszka (gitara basowa), Kuba Majerczyk (perkusja) i Adam Lomania (instrumenty klawiszowe).

Wideo Cree-"List Do M"(Riedel Music Club-01.03.19)

Oto koncerty Cree w ramach trasy "Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu":

9.03.- Białystok, Filharmonia Podlaska

10.03. - Mińsk Mazowiecki, Szkoła Muzyczna

16.03. - Olsztyn, Auditorium Maximum

17.03. - Pruszków, Centrum Kultury i Sportu

6.04. - Gdańsk, Filharmonia Bałtycka

7.04. - Kraków, Filharmonia Krakowska

8.04. - Wrocław, Teatr Capitol

13.04. - Kielce, Kielecki Dom Kultury

11.05. - Szczecin, Filharmonia Szczecińska

18.05. - Wałbrzych, Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia

19.07. - Sopot

24.10. - Bydgoszcz, Artego Arena.

Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15