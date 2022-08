Nowa płyta Arctic Monkeys - "The Car" - ujrzy światło dzienne 21 października. Producentem nowego materiału został ponownie James Ford, który pracował z grupą już podczas tworzenia "Tranquility Base Hotel & Casino". Okładkę płyty stworzył natomiast perkusista formacji Matt Helders.

Grupa nad płytą pracowała w Butley Priory w Sufolk, RAK Studios w Londynie oraz La Frette w Paryżu.

Wideo Arctic Monkeys - I Ain’t Quite Where I Think I Am @ Zurich OpenAir (New Song 2022)

Arctic Monkeys: nowa piosenka "There’d Better Be A Mirrorball"

W sieci pojawił się pierwszy singel promujący nowy album zespołu. Teledysk do utworu "There'd Better Be A Mirrorball" wyreżyserował sam Alex Turner, wokalista kapeli.

Jeszcze w maju perkusista Matt Helders powiedział, że nowa płyta "zaczyna się w miejscu, w którym 'Tranquility Base Hotel & Casino' się zakończył".

"Arctic Monkeys ustawili poprzeczkę bardzo wysoko. Jestem pewien, że dla niektórych zbyt wysoko, przez co część dotychczasowych fanów zespołu raczej nie zdecyduje się na skok przez nią. Jednak ci z nich, którzy cenią sobie artystyczną odwagę, docenią 'Tranquility Base Hotel & Casino'. No bo hej, ale trzeba mieć naprawdę jaja, żeby trzymając w rękach wszystkie składniki pozwalające odnieść łatwy i przyjemny sukces, zdecydować się wylać je wprost do zlewu" - pisał o poprzedniej studyjnej płycie dla Interii Kamil Downarowicz, wystawiając jej ocenę 8/10.

Clip Arctic Monkeys There’d Better Be A Mirrorball

Dyskografię Arctic Monkeys zamyka natomiast album koncertowy - "Live At Royal Albert Hall" z 2020 roku.

Arctic Monkeys - "The Car": tracklista

Tracklista "The Car" prezentuje się następująco:

1. "There’d Better Be a Mirrorball"

2. "I Ain’t Quite Where I Think I Am"

3. "Sculptures of Anything Goes"

4. "Jet Skis on the Moat"

5. "Body Paint"

6. "The Car"

7. "Big Ideas"

8. "Hello You"

9. "Mr Schwartz"

10. "Perfect Sense"