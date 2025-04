Paul McCartney urodził się 18 czerwca 1942 roku w Liverpoolu. Swoją młodość spędził w domu na 20 Forthlin Road. To właśnie tam wraz z pozostałymi członkamiThe Beatles stworzył pierwsze przeboje. Obecnie rezydencja jest własnością National Trust - organizacji zajmującej się ochroną zabytków i przyrody.

Gdzie mieszka Paul McCartney?

W 1973 roku, gdy artysta był już rozpoznawalny na całym świecie, zdecydował się na zakup mierzącej 160 akrów farmy w Peasmarsh, małej wioski w East Sussesx w Anglii. Była to jedna z dwóch farm, które muzyk posiadał ze zmarłą w 1998 roku żoną, Lindą McCartney. Druga posiadłość zlokalizowana jest w Mull of Kintyre w Szkocji.

Gwiazdor początkowo nie miał pojęcia jak zadbać o nowo zakupione tereny. "Linda powiedziała: 'Moglibyśmy to miejsce odnowić!’ Nigdy o tym nie myślałem, wydawało mi się, że po prostu zostaje takie, jakie je kupiłeś" - wspominał McCartney o zakupie farmy w Szkocji w książce "Paul McCartney: Many Years From Now".

"Po prostu nie byłem na tyle przedsiębiorczy, żeby pomyśleć: 'Moglibyśmy posprzątać to miejsce!'. Linda naprawdę mnie do tego pociągnęła. Podobało mi się to już wcześniej, podobała mi się jego izolacja, prywatność i oddalenie przypominające kraniec świata w porównaniu z miastem" - dodał.

Co więcej, muzyk posiada dom na St John's Road w Londynie, który zakupił w 1965 roku. Artysta zapłacił za niego wtedy 40 tys. funtów. Choć sama posiadłość nie została wystawiona na sprzedaż, ceny sąsiadujących mieszkań w ostatnim czasie sięgały aż 16,5 miliona funtów, co może wskazywać na znaczący wzrost wartości nieruchomości.

Wewnątrz znajduje się wiele zabytkowych fotografii oraz dzieł sztuki, które McCartney zgromadził na przestrzeni lat. Sporą uwagę przykuwa również słynne pianino, na którym muzyk napisał przeboje "Getting Better", "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", i "Fixing a Hole". Dom znajduje się bardzo blisko studia Abbey Road, gdzie swoje płyty nagrywały zespoły takie jak The Beatles, Pink Floyd czy Oasis.

W nagraniu opublikowanym w serwisie "YouTube" na kanale @agustinkafka25 zobaczyć możemy posiadłość muzyka z zewnątrz oraz kilka archiwalnych fotografii

Większość pandemii muzyk spędził z obecną żoną, Nancy Shevell na farmie w Sussex nazywanej Blossom Wood Farm. Paul nagrał tam w całości swój solowy album "McCartney III".

Posiadłości Paula McCartneya za oceanem

Poza nieruchomościami na wyspach, muzyk chwalić może się domami w Stanach Zjednoczonych. Jedną z najpopularniejszych wakacyjnych destynacji Paula i Nancy jest Hamptons znajdujące się na obrzeżach Nowego Jorku.

Co więcej, w 2015 roku muzyk zakupił penthouse na Manhattanie z widokiem na Central Park za 15,5 miliona dolarów. Posiadłość została jednak sprzedana w 2022 roku.

W 1979 roku basista kupił ranczo w Tuscon w Arizonie. Posiadłość została całkowicie odnowiona, a muzyk przebywał tam ze swoją ówczesną żoną Lindą oraz czwórką dzieci. Partnerka Paula zmarła w rezydencji w wieku 56 lat. Keyboardzistka zespołu Wings zmagała się z rakiem piersi. McCartney rozsypał na terenie posiadłości prochy ukochanej.

Ranczo Paula McCartneya w Tuscon Jeff Topping / Reuters / Forum Agencja FORUM

Miejsce otoczone jest z każdej strony naturą, choć widoczny jest również prywatny basen. Odgrywało to bardzo ważną rolę zarówno dla Paula, jak i Lindy. "Byli bratnimi duszami", wspominał były gitarzysta Wings, Laurence Juber w rozmowie z "Closer" w 2019 roku.

"Kontakt z naturą był ich antidotum na sławę i szaleństwo. Ich życie razem było w dobrej równowadze" - dodał.

Z kolei na zachodnim wybrzeżu muzyk zakupił w 2001 roku za 4 mln dolarów posiadłość należącą wcześniej do Courtney Love.

