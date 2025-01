Najpiękniejsze utwory powstały właśnie o miłości – jej radościach i smutkach. Od nostalgicznych ballad lat 50., po współczesne klubowe hity, miłość zawsze była na muzycznym pierwszym planie. Z listy Billboard Hot 100 pięć najwspanialszych piosenek o tym uczuciu. Muzyczne mody zmieniają się z każdą generacją, ale piosenki o miłości pozostają ponadczasowe.

Według danych Billboard, aż 9,6 proc. wszystkich numerów jeden w historii listy Hot 100 ma w tytule słowo "miłość".Ranking Billboardu opiera się na rzeczywistych wynikach na liście Hot 100, przy uwzględnieniu zmieniających się metodologii na przestrzeni lat. Piosenki oceniano według systemu punktowego, gdzie tygodnie na pierwszym miejscu listy miały największą wartość, a te na niższych pozycjach – mniejszą.

Największe miłosne hity wszech czasów: Top 5

1. "Endless Love” – Diana Ross & Lionel Richie (1981)

"Endless Love” to absolutny klasyk, który przez dziewięć tygodni królował na szczycie listy Hot 100. Producent Jon Peters i reżyser Franco Zeffirelli poprosili Lionela Richiego o stworzenie instrumentalnej kompozycji do filmu o tym samym tytule. Gdy Richie dodał tekst, a potem dołączyła Diana Ross, powstał utwór, który przeszedł do historii.

2. "I’ll Make Love to You” – Boyz II Men (1994)

Czternaście tygodni na pierwszym miejscu Hot 100 zapewniło Boyz II Men miejsce w historii. Początkowo zespół obawiał się, że piosenka będzie zbyt podobna do ich wcześniejszego hitu "End of the Road”. Na szczęście, wytwórnia przekonała ich do nagrania utworu – i to był strzał w dziesiątkę.

3. "How Deep Is Your Love” – Bee Gees (1977)

Bee Gees stworzyli ten utwór na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "Saturday Night Fever”. Co ciekawe, Barry, Robin i Maurice Gibb nie widzieli nawet scenariusza filmu, gdy pisali "How Deep Is Your Love”. Pierwotnie planowali oddać piosenkę Yvonne Elliman, ale ich menedżer nalegał, by sami ją zaśpiewali. Był to dobry wybór – piosenka przez trzy tygodnie utrzymywała się na szczycie listy.

4. "We Found Love” – Rihanna feat. Calvin Harris (2011)

Rihanna udowodniła, że miłość można znaleźć nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. "We Found Love” przez dziesięć tygodni rozgościło się na szczycie listy Hot 100, stając się największym miłosnym hitem XXI wieku. Był to czwarty utwór Rihanny z "miłością” w tytule, ale zdecydowanie stał się najbardziej znany.

5. "Silly Love Songs” – Wings (1976)

Paul McCartney i jego zespół Wings stworzyli hit, który przez pięć tygodni rządził na szczycie listy. Rok 1976 był pełen "miłosnych” przebojów, a "Silly Love Songs” wyróżniał się jako najdłużej utrzymujący się na pierwszym miejscu wśród nich.

