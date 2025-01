"Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" to jeden z flagowych programów Polsatu. W marcu zobaczymy kolejną edycję. Do tej pory ogłoszono, że w show pojawią się wokalistka i reprezentantka Polski na Eurowizji 2022 Blanka, prowadzący "halo tu Polsat" Maciej Kurzajewski, aktorka kabaretowa Adrianna Borek i influencerka Maria Jeleniewska.