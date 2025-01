Sabina Jeszka to wokalistka, której popularność przyniósł występ w trzeciej edycji "Mam talent". 22-letnia wówczas uczestniczka na castingu do programu TVN-u zachwyciła zarówno publiczność, jak i jurorów. Jej spektakularne wykonanie piosenki "Stand Up For Love" z repertuaru Destiny's Child nie miało sobie równych. "Jestem tak wzruszona, że muszę to jakoś rozwalić. Pozamiatałaś nieźle... Sabina, to jest twój moment, jesteś gotowa na sukces, masz w sobie taki luz, taką parę, że ja mam ciary na całym ciele. Jesteś wielka" - skomentowała wówczas Agnieszka Chylińska. Pozostali jurorzy zgodzili się ze swoją przedmówczynią, nazywając Sabinę "znakomitą".

Sabina Jeszka była sensacją "Mam talent". Po programie nie odniosła tak pokaźnego sukcesu, jaki jej wróżono

Jurorzy wróżyli początkującej wokalistce wielki sukces. Oglądający "Mam talent" w każdym z etapów oddawali na Sabinę setki głosów, dzięki czemu udało jej się dotrzeć aż do ostatniego odcinka. Stanęła wówczas na scenie u boku Magdy Welc, Kamila Bednarka, Piotra Lisieckiego i tercetu Me Myself And I, zdobywając ostatecznie piąte miejsce w finale. Otrzymała jednak nagrodę specjalną - 100 tys. złotych na start kariery.

Po zakończeniu nagrań do talent-show Sabina Jeszka nie próżnowała. Stworzyła kilka autorskich utworów, m.in. "Jeśli żyć", "Good Times", "To mój czas", "Tego chcę", "Spójrz", jednak nigdy nie udało jej się przebić do mainstreamu. Śpiewała także w programach telewizyjnych, takich jak "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie czy "Jaka to melodia?" w TVP, choć niewielu ją wciąż kojarzyło. Za czasów "Mam talent" wróżono jej ogólnopolską popularność, lecz rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Agnieszka Chylińska nazwała Sabinę Jeszkę "zmarnowanym talentem"

Po ośmiu latach od trzeciego sezonu "Mam talent", w którym Sabina Jeszka stała się sensacją, Anieszka Chylińska powróciła wspomnieniami do występów wybitnej uczestniczki. Zauważyła, że nie odnosi ona zbyt dużych sukcesów w branży i nazwała Sabinę "zmarnowanym talentem".

"Miała być polską Whitney Houston. Jeśli można dorobić się godła 'Mam talent!', to ona miała być taką ikoną. No, nie udało się. Za talentem nie poszła głowa i nie poszedł zdrowy rozsądek. Okazało się, że ona nie wie, czego chce. Ogromny zawód. [...] Nic jej nie tłumaczy, nawet wiek" - komentowała jurorka "Mam talent" w nagraniu udostępnionym w serwisie YouTube.

Uczestniczka "Mam talent" nie czuje, że zmarnowała swoją szansę

Sabina Jeszka poczuła się urażona słowami Agnieszki Chylińskiej, którą uważała za muzyczny autorytet. Odniosła się do słów jurorki w rozmowie z Plejadą. "Rzucanie oszczerstw w czyjąkolwiek stronę jest bardzo słabe, nie znając do końca tematu. Zawsze szanowałam Agnieszkę za szczerość, ale w tym wypadku niestety uważam, że mocno przesadziła. Bardzo przykro słyszeć, że zmarnowałam talent, jeśli ja sama tak nie uważam, bo od czasu programu utrzymuję się tylko ze śpiewania i cały czas tworzę swoją muzykę. Niestety Agnieszka nie ma zielonego pojęcia, co przez te osiem lat się ze mną działo i co dzieje się teraz. To, że kogoś nie ma na pierwszych stronach gazet, nie znaczy, że się zmarnował" - wyjaśniła Jeszka.

Co obecnie robi Sabina Jeszka? Po programie utrzymuje się ze śpiewania

Okazuje się, że była uczestniczka "Mam talent" kontynuuje swoją pracę w branży muzycznej. Utrzymuje się ze śpiewania, jednocześnie spełniając się w życiu prywatnym w roli żony oraz matki. W 2020 r. na rynku ukazała się jej debiutancka płyta, zatytułowana "My Christmas Dream", na której Sabina Jeszka zgromadziła świąteczne przeboje. W ostatnim czasie wokalistka publikuje w mediach społecznościowych dużo zdjęć z koncertów, które odbywają się w całej Polsce. Widać, że nieustannie cieszy ją występowanie na scenie przed tłumem widzów.

