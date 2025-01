Jan Skolimowski został inżynierem budownictwa, dzięki czemu latami pracował nad projektami infrastrukturalnymi w całej Polsce i za granicą. Maria z kolei całe życie spełniała się jako nauczycielka języka polskiego. Jej zamiłowanie do literatury z pewnością przybliżyło Konrada Skolimowskiego do sztuki i pozwoliło mu na rozwijanie pasji artystycznych.

Okazuje się, że artysta nie zawsze wiedział, co chce robić. Rodzice, wraz z dziadkami, obserwowali jego hobby i zamiłowania do przeróżnych dziedzin, jednak nikt nie przypuszczał, że kilkanaście lat później Konrad znany będzie na scenie jako Król Polskiego Latino. "Był bardzo zdolnym chłopcem, ale jego wszystko interesowało. Bardzo lubił historię jako już taki chłopiec dorastający; jeszcze gdy chodził do podstawówki, pięknie się wypowiadał, zawsze miał coś do powiedzenia, nie krępował się wobec innych - tak jak dzieci wstydzą się, unikają rozmów, on był zawsze pierwszy. Ja i jego mama cały czas myślałyśmy, że gdzieś może dziennikarstwo..." - wspominała niedawno na kanapie "halo tu polsat" babcia Skolima, Grażyna.