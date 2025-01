Dominik Dudek pochodzi z Młynnej koło Limanowej. Przed zdobyciem popularności pracował w firmie budowlanej swojego ojca i mieszkał w Krakowie.

Zwycięzca "The Voice of Poland" z 2022 r. od wielu lat próbuje zaistnieć na scenie muzycznej. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach zaczynał w zespole Redford. Piosenkę "On My Own" tej grupy Dudek wykonał podczas przesłuchań w ciemno w show TVP.

Na zgłoszenie się do "The Voice of Poland" namówiła go dziewczyna - Ola - której oświadczył się w połowie 2024 r. To jej zadedykował jedną z ostatnich piosenek, "Od kiedy jesteś".

Dominik Dudek nie chce się obudzić. Wydał EP-kę „Ja śnię” Mateusz Kamiński INTERIA.PL

Podopieczny Barona i Tomsona w maju 2023 r. wydał swój debiutancki minialbum "Ja śnię" z przebojem "Be Good". Ten utwór zgłosił do polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Dominik Dudek znalazł się w trójce najlepszych, przegrywając tylko z Blanką i Jannem. Niewykluczone, że wokalista ponownie spróbuje swoich sił w eliminacjach do tego konkursu - jego nazwisko pojawiło się na nieoficjalnej liście kandydatów (szczegóły zostaną ujawnione 14 stycznia, a miesiąc później widzowie TVP wybiorą polskiego reprezentanta).

Co Dominik Dudek kryje pod czapką? Baron chciał, żeby ją ściągnął

Przez cały "The Voice of Poland" widzowie zastanawiali się, dlaczego Dominik Dudek występuje w czapce. W finale programu Baron usilnie przekonywał wokalistę, aby ten zdjął nakrycie głowy, co ostatecznie się stało.

- Nic tam nie mam, nic nie chowam. Ale to fakt, że ludzie na ulicy zaczepiają mnie mówiąc: "Dominik, no pokaż co tam masz w końcu". Cały czas na Instagramie dostaję komentarze: "No dawaj, ściągnij tą czapkę w końcu". Ja się do niej już przyzwyczaiłem, ubieram ją tak, jak spodnie rano, gdy wychodzę z domu. Mimo wszystko myślę, że to fajne, że gdy ludzie widzą brązową czapkę, to mnie przez nią kojarzą na ulicy. Dobrze mieć taki rozpoznawalny element - mówił Interii po wygranej w programie.

