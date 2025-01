"Pamiętam z czasów, kiedy jeszcze żył mój ojciec, już w tej chwili nie żyje, że rodzice kochali i siostrę i mnie miłością rodzicielską, absolutnie bezwzględną. Natomiast rzeczywiście nie mówiło się tego. A do mojego ojca gdzieś pod koniec życia dotarło, że trzeba to mówić. I to nam mówił bardzo często. I w porównaniu z tym wcześniejszym okresem, to było takie dziwne" - wyznała Małgorzata Ostrowska.