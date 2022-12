Najnowszy album Osbourne'a, pt. "Patient Number 9" ukazał się na początku października 2022 roku. Promowały ją dwa single, tytułowy utwór z udziałem Jeffa Becka oraz "Degradation Rules" z udziałem Tony'ego Iommi. Na płycie znalazł się także "One Of Those Days" z udziałem Erica Claptona.

"Ozzy wydaje się oszukiwać śmierć, los, rachunek prawdopodobieństwa i bezczelnie sobie z nich drwić. I jasne, że w podobnym tonie dekadę temu mówiliśmy o Lemmym. Ale, póki jeszcze możemy, póki 'Pacjent numer 9' nie stał się jeszcze "Testamentem szaleńca", pooszukujmy się, że może choć kilku z naszych idoli jest jednak osobami nieśmiertelnymi. Wszystkiego dobrego, Panie Osbourne!" - pisał o płycie w recenzji dla Interii Paweł Waliński.

Reklama

Ozzy Osbourne "Patient Number 9": Testament szaleńca - przeczytaj całą recenzję!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Marcel Sabat jako Ozzy Osbourne Polsat

Ozzy Osbourne jest zaskoczony nominacją do nagrody Grammy? "Jestem kiepski w przemowy"

W listopadzie album zdobył cztery nominację do nagrody Grammy, w tym za Najlepszy Rockowy Album. Książe Ciemności zdradził, że czuł się tym przytłoczony.

"Cała sprawa mnie zszokowała" - rozwinął wokalista w najnowszym wywiadzie dla Billboard.

"Jeśli wygram cokolwiek coś za ten album, będę oszołomiony" - dodał Ozzy.

Clip Ozzy Osbourne Patient Number 9 - ft. Jeff Beck

Wokalista zdradził, że był lekko podekscytowany nominacjami, ale "nie jest dobry w wygłaszaniu przemówień".

"Jestem pewien, że moja żona będzie miała to rozpracowane. To ona pociąga za sznurki" - zażartował.

Ozzy Osbourne szczerze o swoim zdrowiu. "Chirurg kompletnie zj**ał operację"

Ozzy Osbourne o życiu z chorobą Parkinsona. "Nie widzieliście jeszcze końca Ozzy'ego Osbourne'a"

Ozzy Osbourne: mutant, szaleniec czy po prostu rockman?