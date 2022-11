Podczas "Gali Jubileuszowej - 70 lat Telewizji Polskiej" wystąpili m.in. Michał Wiśniewski, Natasza Urbańska, Piotr Kupicha czy Andrzej Młynarczyk. Wydarzenie poprowadzili Anna Popek i Tomasz Kammel.

"Przepraszamy, jeśli kogoś pominiemy, ale pamięć jest ulotna, a różne sytuacje każdy zapamiętuje inaczej" - powiedzieli na początek. Słusznie, bo jak się okazało, zapomnieli o kilku ważnych wydarzeniach z życia TVP, co w poście na Facebooku wypomniał Jerzy Owsiak.

70 lat Telewizji Polskiej. Kto wystąpił na uroczystej gali? [RELACJA]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pominięta podczas 70-lecia TVP. Owsiak: "Nic nie warta telewizja"

"Jest niedziela, godz. 22:30, czytam SMS-a od Danka (Bohdana Maruszewskiego, wiceprezesa zarządu fundacji WOŚP - przyp. red.): oglądam galę z okazji 70 lat TVP, czyli akademię ku czci, pominęli Wałęsę i nas! Danek dodał: jesteśmy w dobrym towarzystwie!" - pisze Jerzy Owsiak w swoim poście.

Transmisje z Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nadawane były w latach 1993-2016 na antenie TVP.

"Było i jest to największe dzieło telewizji publicznej i nawet zamazywanie naszych serduszek i niemówienie od siedmiu lat o nieprawdopodobnym ruchu społecznym, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nie zmieni naszych wspomnień i szacunku dla prawdy historycznej. Było to także dzieło instytucji i ludzi, którzy tam pracowali i gdzie wspólnie medialnie stworzyliśmy 24 Finały, których efektem jest mega sprzęt medyczny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego" - tłumaczy Owsiak.

"Nie pominęli NAS, tylko pominęli SIEBIE - nic nie wartą telewizję, której poziom już nawet nie złości, ale mega zawstydza. Ogromną satysfakcję daje to, że to, co zrobiliśmy, służy wszystkim bez wyjątku, także tym, którzy bezmyślnie w TVP od 7 lat kłamią, poniżają, obrażają, szczują i wymazują" - dodaje.

"Dzisiaj pracować w TVP to największy obciach i wstyd!" - kończy założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

