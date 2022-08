28. edycja Pol'and'Rock Festival odbył się w dniach 4-6 sierpnia 2022 roku w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. Była to pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

To kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).

Jerzy Owsiak po Pol'and'Rock Festival 2022: "Ci, którzy mają siłę do walki o lepszą Polskę, niech o to walczą"

Jerzy Owsiak po zakończeniu tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival 2022 pozwolił sobie na emocjonalny post na Facebooku, który rozpoczął od cytatu przeboju grupy Dżem: "W życiu piękne są tylko chwile".

"To zróbmy wszystko, aby magiczny moment zakończenia 28. Najpiękniejszego Festiwalu Świata Pol’and’Rock Festival nie był tylko chwilą! Cały Festiwal składa się z tysięcy, setek tysięcy, milionów chwil, które wszystkich nas, uczestników, wiążą ze sobą na chwilę albo na dłuższą chwilę bycia ze sobą" - pisze Owsiak.

Organizator imprezy zapewnia, że i tym razem udało się wytworzyć tę niepodrabialną atmosferę.

"Dla mnie miliony mignięć, kiedy jadąc naszym quadem po festiwalowym polu mijałem ludzi zadowolonych, beztroskich, okręconych super klimatem, krzyczących za mną "Jurek!" i emanujących niesamowitą, dobrą energią. Każde przejście po festiwalowym polu na zapleczu, na backstage’u, czy w drodze na Małą Scenę albo do któregokolwiek z miejsc festiwalowej mapy, to ogrom dobrych szczegółów, które puszczają do Ciebie piękne, przyjacielskie, perskie oczko" - kontynuuje.

Jurek Owsiak uważa, że to co dzieję się pdoczas jego festiwalu to odskocznia od atmosfery w Polsce, która "nie rozpieszcza nas w budowaniu tej miłej, serdecznej, bez żadnych wielkich uniesień codzienności". Ma jednak nadzieję, że fani Pol'and'Rock staną na wysokości zadania i spróbują utrzymać ją także po zakończeniu imprezy.

"Zróbmy wszystko, aby te kilka dni Festiwalu było jak super lekarstwo przepisane przez rockowego doktora. Trzymajmy się tego! Może to my musimy wysyłać dobre sygnały? Może to my, wszyscy uczestnicy tego Festiwalu, musimy być tymi, którzy od jutra będą receptą na dobry nastrój i nawet jeżeli zwrotna będzie zdziwieniem "co on się tak do mnie uśmiecha?" to róbmy to! Ci, którzy mają w sobie siłę do walki o lepszą Polskę, taką z poszanowaniem prawa, godności, sprawiedliwości, wzajemnego szacunku i uczciwości niech o to walczą" - nawołuje Owsiak.

Na zakończenie prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podziękował wszystkim, którzy potrafili kulturalnie się bawić, sprzątali po sobie i w czasie festiwalu emanowali pozytywną energią.

