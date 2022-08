"Magiczny dzień, pełen niesamowitych wrażeń. To festiwal dla twardzieli, bo pogoda nam dokazywała" - komentował Jurek Owsiak przed startem piątkowych koncertów, nawiązując do czwartkowych upałów.

Głównodowodzący festiwalu chwalił muzyczne zakończenie pierwszego dnia 28. Pol'and'Rock Festival z naciskiem na Nova Twins ("wyglądało to niesamowicie"), ukraiński Jinjer ("doładowali do pieca") i rodzimy Kwiat Jabłoni ("przeszli wszystkie szczeble festiwalowe, wypełnili szczelnie tą przestrzeń festiwalową").

Na teren darmowej imprezy od samego rana cały czas docierali kolejni uczestnicy. "Jest jeszcze trochę miejsca, ale ludzie są wszędzie. Zapraszamy do nas, na godzinę, na dłużej, na dzień, do samego końca" - informował Owsiak.

Nie zabrakło też bardzo ważnych komunikatów pogodowych - festiwal jest przygotowany na zapowiadane przez IMiGW silne wiatry, opady deszczu i możliwe burze. Ostatecznie okazało się, że dość intensywny deszcz popadał przez raptem kilkanaście minut podczas koncertu Laury Cox.



Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Co się wydarzyło drugiego dnia?

Drugi dzień festiwalu na Dużej Scenie rozpoczęła brytyjska kapela Ferocious Dog, która w swojej twórczości łączy celtycki punk, folk punk, rock czy reggae. To żywiołowa i energetyczna mieszanka, która znakomicie się sprawdza na tym festiwalu. W drugiej połowie lipca ekipa miała okazję poprzedzać Flogging Molly na koncertach w Krakowie i Warszawie.



Na początku koncertu Laury Cox nad lotniskiem spadł deszcz, który sprawił, że temperatura obniżyła się o dobre 10 stopni, a na festiwalu można było złapać oddech. Charakterna dziewczyna z gitarą z charakternym rock'n'rollem nie ściągnęła jednak zbyt wielkich tłumów - szczególnie, że na koniec jej występu zaczęła się regularna ulewa. Fani czekali na polskie gwiazdy mocno zaprzyjaźnione z Pol'and'Rockiem - Strachy na Lachy (rok temu lider tej grupy - Grabaż - w Makowicach grał z Pidżamą Porno), Voo Voo i Ogranka.

Załamanie pogody na szczęście okazało się chwilowe i słońce zdążyło się jeszcze przebić przez chmury. "Mamy trochę słońca, trochę deszczu i tęczę za sceną" - zauważył Grabaż. "Lato jeszcze nie odeszło - słońce odgoniło chmury" - cieszył się razem z fanami, którzy tłumnie stawili się przed sceną.

W repertuarze Strachy zaserwowały zestaw obowiązkowy - usłyszeliśmy takie hity, jak m.in. "Twoje oczy lubią mnie", "Ostatki", "Co się z nami stało", "Czarny chleb i czarna kawa", "Żyję w kraju" czy "Raissa". A na bis zaśpiewane z ogromnym wsparciem publiczności "Piła tango" i "Dzień dobry, kocham cię".

Jurek Owsiak przed bisami Strachów zwrócił się z apelem do publiczności. "Każdy dzień bez wolności, jest dniem straconym. Polska jest waszym krajem - pamiętajcie o tym! Chrzanić okrzyk 'J**ać PiS', bądźcie mądrzejsi. Miłość, przyjaźń, muzyka, rock'n'roll!" - powiedział ze sceny.

Niezwykle klimatyczny, transowy, odlotowy koncert dali weterani z Voo Voo (z utworami "Ja tańczę", "Nim stanie się tak", "Pierwszy raz", "Gdybym" czy nieodłącznie wyśpiewanym przez saksofonistę Mateusza Pospieszalskiego i publiczność "Łobi Jabi"). Ekipa Wojciecha Waglewskiego związana jest z Jurkiem Owsiakiem od końca lat 80. To ich utwór "Flota zjednoczonych sił" towarzyszy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do tekstu tego numeru nawiązał zresztą sam Owsiak, w kolejnym krótkim apelu do publiczności.

"Zbudowaliśmy Flotę Zjednoczonych Sił. To zależy tylko od nas, nie pękajcie nigdy. (...) Odbierzcie to, co nam zabrano. Nie bójcie się, bądźmy odważni" - mówił szef festiwalu.

Sporą frekwencję zebrał też Organek, dziękujący za wsparcie okazywane mu przez polandrockową publiczność od początku jego kariery z własnym zespołem. To na Przystanku Woodstock 2015 (jeszcze w Kostrzynie nad Odrą) grupa zagrała jako jeden z laureatów eliminacji, a od tego czasu tylko idzie w górę. Nic dziwnego, skoro wypuszcza takie numery, jak choćby "Wiosna" (z refrenem "Jesteśmy piękni, 30-letni"), "Głupi ja", "Wataha" (swoją drogą, hymn Męskiego Grania 2016), "Samoloty", "Na razie stoję, na razie patrzę", "Niemiłość" czy finałowe "Czarna Madonna" i "Mississippi w ogniu".

Utwór "Niemiłość" miał dodatkową wymowę, gdy Organek zadedykował go Ukraińcom i Białorusinom walczącym o swoją niepodległość i niezależność od Rosji. "Na wschód od nas dzieją się straszne rzeczy" - powiedział, jednoznacznie deklarując poparcie dla naszych sąsiadów słowami "Putin, idi nach*j" i "Sława Ukrajini!".

Ten występ był kulminacją drugiego dnia, ledwo mówiący i zachrypnięty Jurek Owsiak wypuścił Organka ze sceny dobrze po 1 w nocy. Na zakończenie na fanów czekało jeszcze metalowe widowisko - amerykańscy metalowi przebierańcy z grupy GWAR, którzy rozpoczęli z półgodzinnym poślizgiem.



Michał Boroń, Czaplinek



