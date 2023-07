Tomson, czyli Tomasz Lach to wokalista, autor tekstów, członek Afromental oraz trener w "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". W ciągu swojej kariery jego charakterystyczny wokal można było słyszeć gościnnie w utworach: Mroza, Sokoła, VNM-a, Enej, Tego Typa Mesa, Eldo, Czarnego HIFI oraz duetu Rasmentalism. W 2020 roku Tomson razem z Baronem otrzymali Telekamerę w kategorii juror.

Mimo wielkiej sympatii widzów TVP do Tomsona, nie wszystko o nim wiedzą. Oto kilka faktów o trenerze "The Voice of Poland", których mogliście nie wiedzieć.

Studiował prawo, ale go nie skończył

Tomson urodził się w Elblągu, a tam skończył Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego. Po szkole dorabiał w firmie ojca, rozwożąc towar po rodzinnym mieście. Co ciekawe wokalista nie wybrał - tak jak jego kolega Baron - studiów w kierunku muzycznym. Zamiast tego postawił na prawo. I choć ich nie skończył, nie żałuje kierunku, który wybrał.

- Te prawie cztery lata studiów na UWM dały mi więcej, niż bym się spodziewał i nie chodzi mi tu tylko o walor towarzyski tych pięknych czasów. Papieru wprawdzie nie mam, ale wiedza pozostała i często pomaga mi w życiu, gdyż zagadnienia, o których się uczyłem, dotykają nas przecież na co dzień - mówił w rozmowie z Interią.

Tomson i jego epizod w "Idolu"

W 2005 roku Tomson próbował swoich sił w talent show Polsatu, jedynym w tamtym czasie realizowanym ze sporym rozmachem, czyli "Idolu". Zgłosił się do czwartej edycji, a z programu odpadł krótko przed odcinkami na żywo. Jak wspominał tamten czas?

- Byłem zbyt młody i jeszcze wokalnie zbyt mało doświadczony, by zrobić takie pierwsze wrażenie. Sam pobyt i uczestnictwo w programie to bardzo dobra szkoła. Nauczyłem się tam bardzo dużo od bardzo dobrych wokalistów - komentował dla Interii.

- Dobrze pamiętamy swoje początki, ponieważ to jest coś, co zapada w pamięć. Czym idziesz dalej, tym lepiej kojarzysz, skąd jesteś. Często robi się przelot w linii czasu do tyłu, aby sprawdzić, czy wszystko idzie tak dobrze, jak sobie założyliśmy. W moim przypadku talent show występowało dwa razy, ponieważ sam byłem uczestnikiem i dużo mnie to nauczyło, bo poznałem to od środka - dodawał w kolejnym wywiadzie z Interią.



Siostra Tomsona to ceniona atystka

Malo osób wie, ale siostra Tomsona - Agnieszka Lach - jest sprawnym muzykiem i realizatorem dźwięku oraz właścicielem Studia Rekord w Warszawie, gdzie oprócz Afromental nagrywali również: Ewelina Lisowska, Mrozu, VNM, Urszula Dudziak, Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Lipali, T.Love i Patrycja Markowska.

Występowała na wielu scenach, w filharmoniach, operach i teatrach, współpracując m.in z Leszkiem Możdżerem, Hanną Banaszak, Zbigniewem Wodeckim, Wojciechem Kilarem, Anną Marią Jopek, Urszulą Dudziak, Janem A.P. Kaczmarkiem, Krzesimirem Dębskim.

"To jest moja pierwsza inspiracja. Ona mnie nauczyła wszystkich rzeczy jeśli chodzi o emocjonalność. Pamiętam bardzo dobrze, grała wesołe akordy durowe, molowe i opowiadała mi o emocjach. Fantastyczny producent, skrzypek, muzyk, kompozytor i autorka tekstów przede wszystkim. Więc jakbyście chcieli cudowną piosenkę to trzeba do mojej siostry" - mówił w wywiadzie dla Meloradio.



Życie prywatne. Czy Tomson ma dziewczynę?

O ile o życiu prywatnym Barona, media rozpisują się regularnie i informują o jego związkach (był m.in. z Julią Wieniawą i Blanką Lipińską), tak życie prywatne Tomsona, pozostaje tajemnicą.

Wokalista skutecznie oddziela strefę zawodową od strefy prywatnej i nie informuje mediów o swoim związku. W 2022 roku zrobił jednak wyjątek i na imprezie promującej markę odzieżową Barona - You Rock - pojawił się ze swoją dziewczyną Justyną. Oto, jak wtedy wyglądali:



Zdjęcie Tomson z partnerką w 2022 roku / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Jak wygląda bez czapki?

To chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących Tomsona, które pada w Google. Nakrycia głowy stały się jego znakiem rozpoznawczym. Do tego stopnia, że wielu widzów TVP zastanawia się, jak Tomson wygląda bez czapki. Wokalista podczas sekcji Q&A dla Onetu odpowiedział na pytanie o czapkach w następujący sposób:

"Naliczyłem ich 45. Część była do wyrzucenia, zbierałem je do tej pory. Zostawiłem sobie tę pierwszą. Ona decydowała o wszystkich następnych" - mówił, natomiast Baron dodał w tamtym czasie: "Dlaczego Tomson nosi cały czas czapki? Bo Baron nosi cały czas dredy!".

W sieci można znaleźć kilka zdjęć Tomsona bez nakrycia głowy. Oto i one.



Zdjęcie Tomson / Rafał Oleksiewcz / Reporter