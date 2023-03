Przypomnijmy, że w emitowanym we wiosennej ramówce programie "Azja Express" nie zabrakło gwiazd muzyki. W wyścigu wystartowali m.in. Czesław Mozil oraz Reni Jusis. Do programu zaproszono też Wojtka "Łozo" Łozowskiego.

Łozo wrócił do show-biznesu po kilkuletniej przerwie. W rozmowie z Pudelkiem opowiedział o swoich planach.

"Jest to powrót z przytupem, powrót świadomy, przerwa też była świadoma. Potrzebowałem tego po mocnym okresie mojej pracy w show-biznesie" - zdradził i zapowiedział, że ma w zanadrzu sporo utworów, którymi chciałby się podzielić. "Mam w szufladzie z 50 piosenek. Będzie dużo muzyki ode mnie" - dodał.



Reklama

Łozo o pracy w talent showach. Tomson i Baron zasiedzieli się w "The Voice"?

Obecnie największą karierę ze składu Afromental, w którym występował też Łozo, robią Tomson i Baron. Wszystko dzięki ich obecności w programach "The Voice of Poland" (byli trenerami w 11 z 13 edycji talent show) i "The Voice Kids" (są tam trenerami od startu pierwszej edycji, obecnie TVP emituje 6. sezon show).

Łozo został zapytany przez reporterkę, czy myśli o powrocie do pracy jurora w telewizji oraz czy nie chciałby dołączyć w TV do kolegów, odpowiedział, że na razie nie widzi się w tej roli. Ponadto dość wymownie skomentował zbyt długą pracę w tym formacie.

"Już byłem jurorem w jednym z programów ("Must Be The Music" - przyp. red.). Wydaje mi się, że taka przygoda jest fajna na chwilę. Nie chciałbym się rozsiadać za wygodnie w takich programach, bo one powodują, że troszkę zaniedbujesz swoją kreatywność. Jednak mam potrzebę tworzenia i chciałbym to robić. Takie programy są ciekawą przygodą, trudną przygodą, ocenianie ludzi jest bardzo trudne, to nie jest nic takiego łatwego, jak się ludziom wydaje. Ja raczej taką przygodę mam za sobą. Może kiedyś [...], natomiast teraz mam taki okres, że chciałbym sam potworzyć, pokazać, co mi w sercu i duszy gra, a nie być osobą, która ocenia innych" - wyjaśnił.