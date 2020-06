Viki Gabor ma piękną i utalentowaną starszą siostrę. Jak wygląda Melisa?

Wiktoria Gabor, choć ma niespełna 13 lat, jest obecnie jedną z największych młodych gwiazd w Polsce. Zwyciężczyni konkursu Eurowizji Junior ma starszą siostrę, która także kocha muzykę. Melisa również zrobi karierę?

Viki Gabor to obecnie jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek /TVP / Agencja FORUM

Viki Gabor, ubiegłoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior, pochodzi z dużej, romskiej rodziny.



Jej rodzice - Dariusz i Ewelina - zawsze wspierali ją w jej pasjach. Duży udział w rozwoju muzycznym Wiktorii miała też jej starsza siostra. 17-letnia Melisa również tworzy muzykę - pisze teksty i komponuje. Jak mówi Viki, dzięki podzielanemu przez siostrę zamiłowaniu do muzyki obie mają "własny świat".

"Bardzo mnie we wszystkim wspiera. Razem ze mną komponuje, jest w takim moim świecie i wie, jak to wygląda. Pomaga mi i wspiera chyba najbardziej i jest po prostu super! Cieszę się, że mam taką siostrę, która ze mną pisze, która rozumie te wszystkie sprawy i która mnie we wszystkim wspiera" - powiedziała niedawno Viki w rozmowie z Plejadą.



Jak zdradziła 13-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior, Melisa od śpiewania i występowania na scenie woli pisanie utworów. "Ona nie czuje, że śpiewanie to jej rzecz, wstydzi się występować na koncertach. Ale tworzymy razem, wspólnie stworzyłyśmy #hot16challenge2. Cały czas robimy jakieś nowe rzeczy i piosenki. Pracujemy razem, po prostu" - wyznała Viki.

Przypomnijmy, że listopadzie 2019 roku Gabor wygrała Eurowizję Junior w Gliwicach z utworem "Superhero". Piosenka opowiadała o konieczności walki ze zmianami klimatycznymi.



Viki Gabor szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój debiutancki singel "Time". Na Eurowizji wystąpiła natomiast dzięki zwycięstwu w programie "Szansa na sukces".

Niedawno młoda wokalistka opublikowała singel "Getaway", który promuje jej nadchodzącą płytę.



