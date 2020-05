Fani Viki Gabor przerażeni jej blizną. Wokalistka tłumaczy, co się stało

Viki Gabor na Instagramie wytłumaczyła zaniepokojonym fanom, o co chodzi z blizną jej lewej ręce. Wokalistka miała niegroźny wypadek, po którym została jej "pamiątka".

Viki Gabor pokazała zdjęcie z blizną /Artur Zawadzki / Reporter

Viki Gabor promuje obecnie najnowszy teledysk "Getaway", który w ciągu dwóch tygodni zdobył ponad 1,8 miliona wyświetleń. Klip został ciepło przyjęty przez fanów młodej artystki.

Clip Viki Gabor Getaway

Ta za ciepłe słowa podziękowała na Instagramie:

"Tak się uśmiecham, jak widzę Wasze komentarze pod teledyskiem i koncertem akustycznym. Dziękuję Wam" - napisała.

Jednak coś innego zaintrygowało fanów 13-latki. To blizna na jej lewej ręce. "Co tym masz na ręce?", "Skąd blizna?" ,"Wiki, co ci się stało w rękę?" - to tylko kilka komentarzy dotyczących tego, co sympatycy talentu wokalistki dostrzegli na fotografii.



Viki pośpieszyła z wytłumaczeniem całej sytuacji.

"Odpowiem wam na pytanie, co stało się z moją ręką. Rok temu zdarzył mi się malutki wypadek. A jak wiecie, wypadki się po prostu zdarzają. Stłukł mi się kubek i chciałam się po niego schylić, jeden kawałek został na blacie. Nie widziałam go i zahaczyłam o niego ręką. Ale wszystko jest ok. Dzięki za troskę i pamiętajcie wszystko jest ok" - opowiedziała całą historię rany na Insta Stories.