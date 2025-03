Normani, a właściwie, a właściwie Normani Kordei Hamilton, to była członkini grupy Fifth Harmony, która została uformowana w programie "X-Factor". Wokalistka rozpoczęła swoją karierę w 2012 roku, biorąc udział w przesłuchaniach do amerykańskiej wersji programu. Z formacją "Fifth Harmony", która prężnie działała w latach 2012-2018, wypromowała wiele hitów - między innymi "Worth It", "Work from Home" czy "That's My Girl". Pierwsza girlsband opuściła Camila Cabello, zaś po niej piosenkarki jeszcze jakiś czas tworzyły jako grupa. Po oficjalnym rozpadzie Fifth Harmony w 2018 roku, każda z członkiń postanowiła kontynuować karierę muzyczną jako solowa artystka.