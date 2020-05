Niesamowita metamorfoza Viki Gabor! Jak teraz wygląda?

Od początku kariery Viki Gabor pokazuje się w tej samej fryzurze. W ostatnim nagraniu jednak zaskoczyła fanów. To pierwszy krok do zmiany wizerunku?

Viki Gabor jest jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce /TVP / Agencja FORUM

Wiktoria "Viki" Gabor to 12-letnia wokalistka mieszkająca w Krakowie.

Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału.



29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu 12-letniej Gabrieli Katzer i 11-letniej Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.

Podczas konkursu Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero", która zapewniła jej zwycięstwo. Później jej kariera szybko zaczęła się rozwijać.

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - LIVE - Junior Eurovision 2019

Nagrała m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom. "Utwór został stworzony z myślą o wszystkich kobietach, siostrach, dziewczynach, które trzymają się razem i dzięki temu mogą zmieniać świat!" - opowiadała Kayah.

Clip Kayah, Viki Gabor Ramię w ramię

W kwietniu pojawił się nowy singel Viki Gabor - "Getaway". "Ten utwór jest dla mnie niezwykły. Od momentu, kiedy usłyszałam go po raz pierwszy, wiedziałam że będę chciała żeby każdy go znał! Praca na planie teledysku była niezwykła przygodą, od wylotu do Los Angeles, aż po pokój, w którym kiedyś przebywała Beyonce! Moje marzenia się spełniają, teledysk jest dokładnie taki jak bym chciała i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Pamiętajcie, zawsze jest dobry czas na spełnianie swoich marzeń!" - mówiła Viki o swoim nowej piosence.



Clip Viki Gabor Getaway

Teraz młoda wokalistka zrobiła fanom niemałą niespodziankę. Pokazała się bez grzywki, która stała się już jej znakiem rozpoznawczym!