Pośmiertny album "In Memory Of" zawierać będzie dwa niezwykłe, wcześniej niepublikowane utwory. Pierwszym z nich jest "Je Suis Charlie" - kawałek, który powstał w ramach projektu Architects Of Chaoz. Jest to utwór o silnym ładunku emocjonalnym, który odnosi się do wolności słowa i reakcji na brutalne zamachy terrorystyczne. Drugi niepublikowany utwór to koncertowe wykonanie klasyka Iron Maiden - "Killers" z festiwalu Wacken w 2015 roku. To nagranie z ostatniego koncertu Di'Anno w Niemczech, które ukazuje pełną energię i zaangażowanie w występy, a także przypomina o jego niezatartej roli w historii heavy metalu.