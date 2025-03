Bolesny upadek, operacja i trzy transfuzje. Paul Young o "rozdzierającym bólu"

Znany z przeboju "Every Time You Go Away" Paul Young w ubiegłe wakacje zaliczył fatalny upadek ze schodów. "To zdecydowanie najgorsza kontuzja, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła" - opowiada teraz 69-letni wokalista.